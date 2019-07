Jaleh Tavakoli tør ikke længere fremføre sine holdninger af frygt for, at tilsyn tager plejebarn fra hende.

Jaleh Tavakoli har besluttet sig for at trække sig som debattør, da hun er bange for, at Socialtilsynet vil tage hendes plejebarn fra hendes, hvis hun fortsætter.

Det skriver hun i en indlæg på Jyllands-Postens hjemmeside.

Årsagen til Jaleh Tavakolis bekymring stammer fra, da hun blev sigtet for at have delt en video, der viser drabet på danske Louisa Vesterager Jespersen og norske Maren Ueland i december sidste år, da de var på vandretur i Marokko.

Drabene betragtes af lokale og danske myndigheder som terror.

Delingen af videoen fik ifølge Jaleh Tavakoli Socialtilsynet til at blive bekymret for, om hun var en god rollemodel, og om hun med omtalen af sagen påkaldte sin familie unødig fare i form af trusler.

- Det var den (sigtelsen, red.), som Socialtilsynet i første omgang skrev var uforenelig med det at være plejemor, siger Jaleh Tavakoli.

Siden har tilsynet ført et skærpet tilsyn med familien. Den ekstra opmærksomhed førte til kritik af andre dele af Tavakolis virke som debattør.

Blandt andet skriver tilsynet ifølge Jaleh Tavakoli i en tilsynsrapport:

- Socialtilsynet finder det bekymrende, at plejemor har svært ved at skelne mellem et plejebarns behov for tryghed og stabilitet og hendes egne ambitioner om at dele egne meninger med offentligheden, hvormed hun sætter sin families tryghed på spil.

Jaleh Tavakoli finder kritikken af hendes virke som debattør urimelig. Blandt andet forstår hun ikke, hvorfor det er blevet særligt relevant nu.

- Jeg har fået trusler allerede langt før, vi fik vores datter. På det tidspunkt, da vi får hende, er jeg politiker i København, og det fremgår klart, at jeg allerede dengang har fået trusler, siger hun.

Hun oplyser desuden, at hun har boet på en hemmelig adresse, fra et år før at hendes plejedatter blev født.

Derudover var Jaleh Tavakoli blandt arrangørerne og deltagerne på et debatarrangement på Krudttønden 14. februar 2015, da det blev angrebet og beskudt.

Hun mener ikke, at mængden af trusler i kølvandet på sigtelsen for at dele drabsvideoen fra Marokko var ekstraordinær.

Derudover gør hun anke imod, at andres trusler mod hende tilsyneladende kan få konsekvenser for hende og hendes plejebarn.

- Jeg er blevet truet hele vejen i gennem. Og jeg har overlevet et terrorangreb i 2015, og selv det fik mig ikke til at stoppe som debattør, siger hun.

- Men når man truer mig på det kæreste i mit liv - mine børn - så er der ingen valgmuligheder længere.