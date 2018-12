De udvistes udlændinges ø tager pladsen på lederspalterne

Finansloven, der fredag blev præsenteret foran glasdøren til Finansministeriet, er omdrejningspunktet i de fleste af dagens avisledere fra B.T. til Børsen.

Men især én ø tager pladsen på lederspalterne. De udvistes ø Lindholm.

Øen ligger i Stege Bugt mellem Kalvehave og Stege. Indtil fredag var den mest kendt for forsøg med dyr. Nu skal øen laves om til et udrejsecenter for udviste udlændinge på tålt ophold, der ikke kan sendes tilbage til deres hjemlande.

Politiken kalder det "en falliterklæring" at sende udlændinge til "en øde ø".

Avisen skriver, at "der er noget grundlæggende uskønt ved at se politikere godte sig, mens de kaster mennesker i ulykke".

Alligevel kunne Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Skaarup, "dårligt være i sin egen krop af glæde over partiets udlændingepolitiske trofæ", lyder det fra Politiken.

Finansloven løser et akut problem for et mindre bysamfund i Bording i Jylland, mener B.T. Men den afgørende problemstilling er, at udviste udlændinge skal ud af landet - og "det løser en øde ø i Stege Bugt ikke", skriver avisen.

Flere af aviserne mindes, dengang den daværende indenrigsminister, Karen Jespersen (S), i 2000 foreslog at placere kriminelle udlændinge på en øde ø i Øresund.

- Men hvad der i 2000 siden blev betragtet som udansk, usmageligt og utænkeligt bliver nu en realitet, skriver Politiken.

Ekstra Bladet mener, at integration "officielt blev opgivet i Danmark" med den nye finanslov. Og "det kommer alt sammen af, at Lars Løkke Rasmussen har brug for en tre-fire måneder mere i regering", skriver avisen.

Omvendt kalder Berlingske det "et gennembrud", at regeringen og Dansk Folkeparti er nået til enighed om et "fornuftigt og gennemførligt" paradigmeskift på udlændingeområdet.

Avisen mener, at finansloven indeholder flere vigtige gennembrud, men at det er "at strække den for vidt at kalde det en meget borgerlig finanslov".

Ifølge Jyllands-Posten savner finanslovaftalen "klare liberale aftryk".

- At det bliver billigere at drikke vin og sejle i lystbåd ligner en borgerlig parodi. De beskedne skatte- og afgiftsnedsættelser gør det bestemt ikke lettere for Liberal Alliance at begrunde, hvorfor partiet er en del af regeringen, skriver Jyllands-Posten.

I Børsen nævnes Lindholm ikke. Til gengæld fremhæves det, at satspuljen afskaffes. Og det er "det største nye økonomiske tiltag", mener avisen, der kalder aftalen for "de små glæders finanslov".