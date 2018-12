De udvistes ø er først virusfri om to år

Først i 2020 forventer DTU at have renset op på Lindholm, der skal være udrejsecenter for udviste kriminelle.

Selv om forskerne fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU) forlader øen Lindholm næste sommer, vil der gå lang tid, før arbejdet med at etablere det kommende udrejsecenter for udviste udlændinge kan begynde.

Først skal de forladte laboratorier renses for enhver tænkelig rest af de forskellige vira, som DTU undersøger på øen.

Det fortæller universitetets driftschef, Anders B. Møller, under en forevisning af øen for pressen torsdag.

- Det er aldrig før prøvet i Danmark at rense op efter denne type vira, men baseret på erfaringer fra udlandet tager det i hvert fald et år til halvandet.

- Så ultimo 2020, regner jeg med, at vi er færdige. Det sidste halve år skal der nok være karantæne, siger han.

Årsagen til den lange oprydning er ø-forskernes håndtering af døde husdyr, der kan være smittet med alt fra afrikansk svinepest til mund-og-klov-syge.

De undersøgte dyredele bliver brændt i et anlæg på øen. Alle væsker renses, når forskerne er færdige med dem.

Risikoen for at tage smitte med sig, som kan overføres til dyrebesætninger, er så stor, at forskerne skal vaskes på vej ind og ud, forklarer direktør for DTU Veterinærinstituttet Kristian Møller.

- Det er ikke farligt for mennesker, men det kan gøre stor skade, hvis en person fra de forseglede områder på øen fører virusspor med sig til andre køer eller svin, siger han.

DTU har lejet sig ind på Lindholm siden 2007, men har aktivt været på vej væk fra øen siden 2013.

Årsagen er, at det er for dyrt at drive ø-arbejdspladsen for de cirka 40 medarbejdere, der hver dag skal sejles de 20 minutter frem og tilbage med en færge fra Kalvehave.

Der er ikke drikkevand på øen, så det skal fragtes ud i flasker.

Opvarmningen foregår med gammeldags oliefyr, som heller ikke kan svare sig for universitetet.

Den veterinære forskning bliver fremover overtaget af Københavns Universitet og Seruminstituttet, der formentlig flytter det til Amager.

- Det betyder ikke, at amagerkanerne skal være bange, for forskningen foregår i dag i så godt afskærmede laboratorier, at de kan ligge midt inde i byen, siger Kristian Møller.

Det kommende udrejsecenter skal efter planen åbne i 2021 og huse op til 100 udlændinge, der er udvist i forbindelse med kriminalitet.

Prisen for det nye center ventes at blive mindst 759 millioner kroner.