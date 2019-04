De to kinesiske pandaer er ankommet til Danmark

Fra 11. april kan gæsterne i Zoologisk Have i København se de to pandaer, som torsdag er kommet til Danmark.

De to pandaer Xing Er og Mao Sun er efter en lang flyrejse fra Kina torsdag aften ankommet til Danmark og Københavns Lufthavn.

Pandaerne er udlånt til Danmark i 15 år og forventes at blive et stort trækplaster i Zoologisk Have i København, hvor der er opført et spritnyt pandaanlæg for 160 millioner kroner til havens nye beboere.

Af hensyn til pandaerne forbliver de i deres transportkasser, som først åbnes ved ankomsten til staldene i zoo.

I forbindelse med ankomsten er der en velkomstceremoni i lufthavnen. Her deltager blandt andre miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) og den kinesiske ambassadør i Danmark.

Der er også mødt demonstranter op i form af Støttekomiteen for Tibet. Men kun i begrænset antal. De viftede blandt andet med tibetanske flag, men står uden for lufthavnen.

Det er med klar henvisning til Tibet-sagen, der handler om politiets håndtering af danske demonstrationer mod Kinas politik over for befolkningen i Tibet. Den sag går tilbage til 2012.

Som konsekvens af sagen afdækker en kommission - Tibetkommissionen - officielle kinesiske statsbesøg fra 1995 og frem.

10. april er der gallaåbning for pandaerne. Her deltager blandt andre dronning Margrethe. Dagen efter kan havens gæster se pandaerne.