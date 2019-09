Hans udtryk har en høj grad af iscenesættelse, og han bruger altid masser af kunstlys.

På kunstnernes egne præmisser kommer fotograf Søren Solkær helt tæt på dem, han fotograferer.

Madonna, U2, Franz Ferdinand, The White Stripes, Mick Jagger, Amy Winehouse og Paul McCartney.

Det er blot nogle af de kunstnere, Søren Solkær har fotograferet over årene.

Tirsdag den 3. september fylder han 50 år.

Solkær købte sit første kamera efter gymnasiet. Kameraet kom med på en rejse til Asien, hvor han skød portrætter af ældre og børn.

Det var på rejserne i Asien, at han for alvor forelskede sig i fotografiet.

Han blev dog fotograf ad omveje. Først havde han et stop på Aarhus Universitet, hvor han tog en bachelor i nordisk sprog og litteratur.

Men en stigende interesse for fotografering fik ham til at søge ind på en bachelor i fotografi på fotoakademiet FAMU i Prag. Her var han elev fra 1993 til 1995.

Solkærs gennembrud kom efter et samarbejde med musikeren Sune Wagner, som han kendte fra hjembyen Sønderborg.

Først tog han billeder af gruppen Psyched Up Janis, som Sune Wagner var medlem af, og snart havde han fotograferet masser af danske musikere og higede efter de internationale navne.

Det blev det såkaldte "Burgerbillede" af den danske musikgruppe Junior Senior, der blev startskuddet.

Fotoredaktøren på Q Magazine i England havde set Solkærs billeder på nettet, og snart fotograferede han også mange af de store, internationale stjerner.

Han blev endda efterspurgt personligt af mange af kunstnerne på grund af sin karakteristiske fotostil.

Senest har Søren Solkær udgivet en samling af de portrætter, han har taget fra 1993 til 2018.