De Radikale ser lille udlændingeåbning fra S

Oven på Socialdemokratiets udlændingeudspil ser De Radikale mulighed for at ændre den stramme politik.

Socialdemokratiet har fredag gennemgået sin helhedsplan for udlændingepolitikken, og De Radikales politiske leder, Morten Østergaard, ser positive elementer.

Det fortæller han til TV2 News efter Socialdemokratiets pressemøde fredag.

- Jeg har ikke hørt afgørende nyt. Men jeg glæder mig over, at Socialdemokratiet føler behov for at fremlægge en politik.

- For det betyder vel, at den nuværende politik ikke bare skal videreføres, siger Morten Østergaard.

Socialdemokratiets udlændingepolitik har været meget i fokus i valgkampen, da partiet holder fast i, at det vil fortsætte den nuværende stramme udlændingepolitik.

Det på trods af at de partier, der skal danne parlamentarisk grundlag, ønsker flere lempelser.

Ikke mindst De Radikale, der er arge modstandere af eksempelvis forholdene på Udrejsecenter Sjælsmark og det paradigmeskift, der blev indført før valget. Her tog Socialdemokratiet, regeringen og Dansk Folkeparti afstand fra integration, når der kommer til asylansøgere.

- Vores krav er stadigvæk, at en lag maling eller en skål kartofler ikke løser problemerne på Sjælsmark.

- Vi kan ikke være bekendt, at de børn skal opleve at bo i et fængsel i årevis, som det er nu, siger den politiske leder.

Morten Østergaard mener dog, at han ser en positiv udvikling.

- Jamen det er jo næsten epokegørende, at begge statsministerkandidater taler om, at man kan gøre det bedre på Sjælsmark, tage kvoteflygtninge og at Mint fra Køge kan komme tilbage, siger han til TV2 News.

Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, siger til TV2 News, at partiet vil kræve indflydelse på udlændinge- og integrationspolitikken efter et valg.

Partiet udlændingeordfører, Søren Søndergaard, kalder i en kommentar udspillet for mangelfuldt.

- Vi fik ikke noget svar på, hvornår Danmark igen vil leve op til sit ansvar over for det internationale samfund og igen tage kvoteflygtninge. Vi fik ikke - ud over lidt snak om at tage mad med på værelserne - noget bud på en løsning på børns helt uacceptable langtidsophold på Sjælsmark.

- Den helt tossede idé om at bruge trekvart milliard på Udrejsecenter Lindholm forholder udspillet sig ikke til. Og der er ikke nogen væsentlige bud på nye idéer til en god integration, skriver han.

Ifølge Ritzau Index, et vægtet gennemsnit af flere meningsmålinger, står De Radikale til at få 7,9 procent af stemmerne ved det kommende valg, mens Enhedslisten står til at få 8,9 procent.