De Radikale afviser pensionsalder beregnet ud fra branche

Tidligere pension skal kun være muligt for nedslidte, mener De Radikale.

Dermed punkterer partiet Socialdemokratiets ønske om også at gøre det muligt for folk, der har været længe på arbejdsmarkedet, at trække sig tilbage.

Kan man arbejde, bør man nemlig fortsætte med det indtil folkepensionsalderen, mener medlem af De Radikale Sofie Carsten Nielsen.

- Det skal jo handle om dem, der er nedslidte eller i risiko for det. Det skal ikke handle om en efterlønsordning til alle, siger hun.

Socialdemokratiet fremlagde tirsdag et pensionsudspil, der ifølge partiet koster cirka tre milliarder kroner årligt.

Foruden tidligere mulighed for pension til nedslidte personer lægges der i udspillet op til, at folk, som kom tidligt ud på arbejdsmarkedet, også skal have mulighed for at trække sig før.

Modsat ønsker De Radikale en seniorførtidspension, hvor man fem år inden pensionsalderen er nået, skal se på, om folk er nedslidte. Er de det, skal de kunne gå på pension uden at skulle gennem arbejdsprøvning.

Der er altså enighed blandt De Radikale og Socialdemokratiet om, at der skal tages bedre hånd om nedslidte folk på arbejdsmarkedet. Derfor tror Sofie Carsten Nielsen også på, at det vil være muligt at nå en aftale.

- Vi har for flere år siden foreslået en seniorførtidspension for dem, der ikke kan arbejde mere. Socialdemokratiet ser ud til at ville skrue det sammen på en lidt anden måde, men mon ikke vi kan mødes et sted.

- Hvordan vi præcis skal indrette det, må vi snakke om, siger hun.

Blandt andet skal finansieringen kigges grundigt igennem. Her foreslår Socialdemokratiet at skaffe de tre milliarder årligt gennem højere skat på virksomheder og finansielle virksomheder.