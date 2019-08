Socialdemokrat og journalist David Trads skriver torsdag på Facebook, at han ikke længere er folketingskandidat for sit parti.

David Trads kom ikke ind ved folketingsvalget på grundlovsdag.

- Der er nu gået to måneder siden folketingsvalget. Et valg, hvor jeg var kandidat, men desværre ikke opnåede valg. Jeg har efter nøje overvejelser besluttet mig for at trække mig som folketingskandidat i Egedal-kredsen, skriver David Trads på Facebook og fortsætter:

- Når jeg trækker mig som kandidat nu, er det, fordi jeg tror på, som amerikanerne siger det: "Get over it - and move on!"

- Jeg kaster mig nu over alt det, som jeg osse synes er spændende, sjovt og vigtigt - klimaet, foredrag, bøger, radio, tv, aviser med meget mere.

David Trads fik 2779 personlige stemmer ved valget, og det var altså ikke nok til en plads i Folketinget.

Trads måtte se sig overhalet af partifællerne Maria Gudme, Henrik Møller, Rasmus Stoklund og Nick Hækkerup. Hækkerup blev partiets topscorer i kredsen med 11.016 personlige stemmer.

Den journalistuddannede David Trads har gennem årene markeret sig som en skarp debattør, og han har blandt andet kritiseret Socialdemokratiets samarbejde med Dansk Folkeparti.

Han har tidligere været medlem af Socialdemokratiets ungdomsafdeling, DSU.

Han forsøgte i 2004 at blive folketingskandidat for Socialdemokratiet i Skanderborg, men tabte til den senere miljøminister Kirsten Brosbøl.

David Trads begyndte sin journalistiske karriere på Jyllands-Posten, og han har siden haft ledende stillinger hos DR, Information og Metroexpress, inden han blev chefredaktør for den nu hedengangne Nyhedsavisen.

Senest har han arbejdet som debatskribent for Politiken og har et program på Radio 24syv med Venstres Mads Fuglede.