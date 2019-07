Et flertal af knap 1200 repræsentativt udvalgte danskere svarer i ny undersøgelse, at de ikke mener, at danske myndigheder skal arbejde aktivt for at få danske børn af Syrienkrigere hjem. Her ses en kvinde med et barn fra al-Hol-lejeren, den største af de kurdiskdrevede lejre i det nordøstlige Syrien. (Arkivfoto)