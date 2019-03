Danskere anholdt i aktion mod europæiske tv-pirater

Spansk politi har optrevlet et gigantisk europæisk netværk at tv-pirater med hjælp fra dansk politi.

To danskere er blandt de anholdte i den hidtil største europæiske sag mod tv-pirater.

Det skriver den britiske avis The Telegraph.

Sagen er efterforsket af spansk politi med hjælp fra efterforskere i Storbritannien, Danmark og politisamarbejdet Europol. Foruden de to danskere er tre spaniere blevet anholdt.

Den omfattende sag startede i 2015. Her meldte rettighedshaverne til Englands Premier League fodboldkampe en hjemmeside i Malaga til politiet. Hjemmesiden udbød tv-pakker uden at have rettighederne til dem, skriver The Telegraph.

Hjemmesiden i Malaga skulle dog vise sig kun at været toppen af isbjerget.

Det spanske politi fandt 20 hjemmesider, der førte kunderne til ti forskellige tv-pakker på nettet. Tv-pakkerne var rettet specifikt mod kunder i forskellige lande.

Kunderne betalte til et firma i Gibraltar. Bag det gemte der sig ifølge The Telegraph et netværk af selskaber. Der var også en kriminel organisation med afdelinger i Spanien, Danmark, Storbritannien, Letland, Holland og Cypern.

Ifølge den britiske avis brugte de mistænkte 11 store datacentre til at stjæle og transmittere fra 800 tv-kanaler. De tilbød også adgang til store mængder musik og film samt radiostationer til deres abonnenter i 30 lande.

- De mistænktes strategi var at bruge et stort antal servere og udskifte dem med mellemrum for på den måde gradvist at skabe et net af hjemmesider, der tilsyneladende drejede sig om andre ting, siger en kilde i det spanske politi til The Telegraph.

- På den måde håbede de at undgå at blive opdaget, så de kunne fortsætte med at tjene penge på deres kriminalitet.

Ifølge politiet har de mistænkte tjent mindst otte millioner euro på tyveriet, skriver The Telegraph. Det svarer til omkring 60 millioner kroner.

Pengene har de brugt på at leve det søde liv på Costa del Sol. De tre, der blev anholdt i Malaga, boede i luksuriøse huse. Politiet oplyser til The Telegraph, at man har beslaglagt 12 luksusbiler i forbindelse med sagen.