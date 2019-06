Dansker skal stå i spidsen for stort museum i Stockholm

Moderna Museet, der er et af Europas førende museer for moderne kunst, skal fremover ledes af Gitte Ørskou.

Den danske kunsthistoriker Gitte Ørskou bliver ny chef for det anerkendte Moderna Museet i den svenske hovedstad, Stockholm.

Det oplyser Kunsten Museum of Modern Art i Aalborg i en pressemeddelelse.

Den 48-årige museumsdirektør har hidtil været ansat på museet i Nordjylland. Men hun har valgt at tage imod tilbuddet fra Stockholm.

- Jeg er rigtig glad for tilliden. Moderna Museet er ikke bare en vigtig institution for kunst i Sverige, men det er også fremtrædende i hele Nordeuropa, siger hun ifølge svenske SVT.

Den svenske kulturminister, Amanda Lind, offentliggjorde officielt ansættelsen torsdag eftermiddag. Det skriver det svenske nyhedsbureau TT.

Det er første gang siden slutningen af 1970'erne, at museet får en kvindelig museumsdirektør, skriver TT.

Moderna Museet åbnede i 1958 og beskriver sig selv som et af Europas førende museer for moderne kunst. Det råder over 130.000 forskellige kunstværker. Kun en lille del af samlingen kan udstilles ad gangen.

Gitte Ørskou var fra 2001 til 2009 først inspektør og senere overinspektør på museet ARoS i Aarhus.

Siden 2009 har hun været direktør for Kunsten Museum of Modern Art i Aalborg. Og hun får varme ord med fra det nordjyske museum.

- Gitte Ørskou mestrer den svære balance både at have noget til de mange og til de få. Hun er en behagelig person, der formår at formidle bredt.

- Hun har været med til at åbne Kunsten, så der er noget for alle aldersgrupper - og til både mennesker med dyb indsigt i kunst og til dem, der kommer på museum for første gang, siger Christen Obel, bestyrelsesformand på museet i Aalborg, i en pressemeddelelse.