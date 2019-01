Dansker har siddet fængslet i Rusland i over 600 dage

Det er mere end 600 dage siden, at politiet afbrød en bibellæsning, hvor medlemmer af Jehovas Vidner var samlet i Orjol i Rusland.

Episoden, der fandt sted 25. maj 2017 omkring 400 kilometer syd for Moskva, førte til, at danske Dennis Christensen blev anholdt.

Han har siddet fængslet lige siden.

I denne uge skal retssagen efter planen gå ind i en afgørende fase.

Mandag ventes danskeren at give sin afsluttende bemærkning, og så vil dommeren ifølge Washington Post meddele, hvornår dommen ventes at falde.

Den russiske anklagemyndighed har krævet, at Dennis Christensen skal have en dom på fængsel i 6,5 år.

Kort før anholdelsen fandt sted i 2017, var trossamfundet Jehovas Vidner blevet stemplet som ekstremistisk af landets højesteret.

Det betyder, at medlemmerne ikke må praktisere deres tro eller missionere, og at gruppen må ikke eje ejendomme.

For Dennis Christensen har det betydet, at han er anklaget for at praktisere og være aktiv i en bevægelse, som er forbudt.

Det fortæller Annika Hvithamar, der er lektor ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier ved Københavns Universitet. Hun har forsket i religiøse forandringer i Rusland og har fulgt sagen tæt.

Siden anholdelsen er flere medlemmer af den religiøse gruppe blevet sigtet for lovbrud. Derfor kan Dennis Christensens sag få stor betydning, påpeger hun.

- Det er den første sag, som der falder dom i, og på den måde ventes den at give et fingerpeg i forhold til, hvordan de russiske myndigheder ser på denne her nye lov om religiøs ekstremisme, siger hun.

Politiaktioner og lovstramningerne har fået flere medlemmer at trossamfundet til at forlade Rusland og søge mod andre lande som blandt andet Finland.

Men ifølge lektoren er ændringerne i loven ikke det eneste, der har sendt medlemmer af Jehovas Vidner ud af landet.

- Det er dels, fordi de ikke har mulighed for at praktisere. Men det er også, fordi der har været flere sager om hærværk mod rigssale og voldelige angreb og overfald, siger Annika Hvithamar.

Det vurderes, at der er omkring 170.000 medlemmer af Jehovas Vidner i Rusland.