Danske unges drukkultur starter på ungdomsuddannelserne

Vidensråd foreslår stop for salg af hård spiritus til gymnasiefester og vil hæve aldersgrænsen for alkohol.

Danske unges alkoholforbrug stiger markant, når de begynder på en ungdomsuddannelse. Det er især, når unge starter på gymnasiet, at alkoholforbruget stiger.

Det viser en rapport fra Vidensråd for Forebyggelse etableret af TrygFonden og Lægeforeningen.

Op til hver femte i alderen 15-20 år overskrider Sundhedsstyrelsens højrisikogrænse for alkohol. Det er mere end 14 genstande om ugen for kvinder og 21 for mænd.

Ifølge Janne Tolstrup, der er professor ved Statens Institut for Folkesundhed, skyldes de mange genstande det sociale fællesskab og den vedvarende alkoholkultur, der er på gymnasierne.

- Unge drikker ikke så meget mere i folkeskolen, men når de begynder på gymnasiet, så sker der et drastisk hop, og det har nok noget at gøre med den alkoholkultur, der er på gymnasierne.

- Alkohol er et centralt element på ungdomsuddannelserne. Det er for eksempel sociale arrangementer, gymnasiefester og udflugter, der får eleverne til at drikke mere, siger hun.

Undersøgelsen viser, at det gennemsnitlige alkoholindtag i forbindelse med seneste gymnasiefest var 7,3 genstande blandt piger og 10 genstande blandt drenge i 2014.

Særligt blandt de 13-16-årige er debutalderen for at drikke alkohol blevet højere.

- Man kunne sætte nogle rammer på ungdomsuddannelserne og ændre lidt på alkoholkulturen. Man bør måske ikke sælges hård spiritus i form af shots i baren. Det kunne være nok blot at sælge øl til gymnasiefesterne, siger Janne Tolstrup.

- Og ellers kunne man hæve aldersgrænsen til 18 år i butikkerne. For lige nu er alkohol meget nemt og billigt at få fat på for de unge.