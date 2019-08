Danske turister splitter vandene i færøsk valgkamp

Valgkampen på Færøerne er i fuld gang, og voksende turisme er et tema, som står højt på dagsordenen. Det skriver Det Færøske Nyhedsbureau.

På Færøerne bor lidt over 51.000 mennesker, og ifølge Det Færøske Nyhedsbureau gjorde omkring 110.000 turister dem selskab i 2018.

Lige knap en fjerdedel af dem var danskere, vurderer Súsanna Sørensen, som er marketingchef hos turistorganisationen Visit Faroe Islands.

Hun savner en løsning fra politisk side.

- De fleste rejser hertil på grund af naturen, men der har været landmænd, som har været utilfredse med, at de ingen indtægter får. Derfor er en del begyndt at tage penge for adgang til deres naturområder.

Ph.d. og adjunkt ved Færøernes Universitet Hallbera West tror, at det bliver svært at finde en løsning.

- Der er mange interesser i spil, så det bliver en udfordring at komme med et løsningsforslag, der ikke træder nogen over tæerne, siger hun.

Færingerne går til lagtingsvalg den 31. august.