Danske medier kan nu skilte med ansvarlighed

En mærkningsordning skal gøre det tydeligt for læsere, at medier er tilmeldt Pressenævnet og står til ansvar.

De danske medier får nu mulighed for at skilte med, at de står til ansvar for det indhold, de publicerer.

Organisationen Danske Medier har lanceret en mærkningsordning, som man kender fra en lang række andre områder som Ø-mærket for økologi eller e-mærket for sikker nethandel.

Mærkatet vil for medierne være et logo af Pressenævnet, der viser, at de er tilmeldt og dermed tager ansvar for indholdet.

Direktør Morten Langager mener, at ordningen skal gøre det helt synligt, at der er forskel på traditionelle medier og sociale medier som Facebook.

- I de journalistiske medier står man til ansvar for indholdet, og der er nogle muligheder for at klage, hvis man føler, at man bliver behandlet uretfærdigt.

- I journalistiske medier er indholdet blevet behandlet, og det er blevet vendt fra flere sider.

- På sociale medier ved man ikke på samme måde, hvad der er sandt og falsk. Det vil vi gerne synliggøre, siger Morten Langager.

Det er frivilligt for medierne, om de vil deltage, og hvordan de vil bruge logoet.

Jysk Fynske Medier er blandt dem, der har tænkt sig at bruge ordningen.

Mediehuset udgiver 13 regionale dagblade og 53 lokalaviser - herunder JydskeVestkysten, Fyns Amts Avis og Århus Stiftstidende.

Ansvarshavende chefredaktør Peter Orry ser et kraftigt behov for at vise, at der er forskel på det indhold, som medierne står for, og opslag, billeder og videoer på sociale medier.

Han håber, at ordningen kan gøre det mere tydeligt, at aviserne og medier er til at stole på.

- Jeg tror ikke, at nødvendigvis alle mediebrugere - især de yngre - kender forskel på redigerede medier og sociale platforme. Det flyder lidt ud i et.

- Der er ikke et problem med uredigeret indhold, som man for eksempel ser på Facebook. Man skal bare være klar over, at det er uredigeret.

- I vores medier er der nogen, der tager stilling til indholdet, før det bliver publiceret, og om det overhovedet skal publiceres, siger Peter Orry.

Han kan endnu ikke sige, hvordan læserne kommer til at se logoet, men det kan blive, når man klikker sig ind på en artikel på mediernes hjemmesider eller læser en trykt avis.