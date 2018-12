Danske diplomater trænes i at køre pansrede køretøjer

Jakkesættet er efterhånden blevet skiftet ud med camouflagejakken for Danmarks udsendte diplomater rundt i verden.

Terrortruslen mod dem er steget, og det kræver træning i krisesituationer, før de rejser afsted.

Det skriver Djøfbladet fredag.

Odd Sinding, der er sikkerhedschef i Udenrigsministeriet, fortæller, at man har intensiveret arbejdet for diplomaternes sikkerhed.

- Diplomati er blevet mere terrængående støvler end bonede gulve.

- Vi er i tæt dialog med PET og følger deres vurderinger af terrortrusler mod diplomatiske repræsentationer. Og der er ingen tegn på, at trusselsbilledet bliver bedre, siger han til Djøfbladet.

Blandt andet modtager diplomaterne træning i bortførelsessituationer, angreb mod ambassaden og i at kunne læse posttraumatiske stressreaktioner hos hinanden. De skal også i søvne kunne flugtvejene fra ambassaden.

Oprustningen har stået på i flere år.

I 2008 blev den danske ambassade i Pakistans hovedstad, Islamabad, ramt af et terrorangreb, der dræbte seks personer.

- I dag gør vi endnu mere ud af at spørge de folk, der gerne vil ud, om den post nu også er den rette for dem - særligt hvis det er i en skrøbelig stat, siger Odd Sinding til Djøfbladet.

Ulla Næsby Tawiah, der er ambassadør på den danske ambassade i hovedstaden i Burkina Faso, Ouagadougou, har oplevet den stigende terrortrussel mod diplomater på egen hånd.

Inden Ulla Næsby rejste til landet, fik hun et førstehjælps- og sikkerhedskursus hos Beredskabsstyrelsen. Hun skulle blandt andet køre rundt i et panseret køretøj.

2. marts 2018 blev den franske ambassade i Burkina Faso, der ligger lidt længere nede af vejen fra den danske, angrebet. Her blev 85 personer såret, og 15 omkom, herunder otte terrorister.

- I 2007, da jeg kom første gang, var der ingen sikkerhedsproblemer overhovedet.

- Men nu er nord for Ouagadougou "no go area" for familien, og hvis jeg selv skal op og tilse nogle bistandsprojekter, sker det i en pansret bil og med militæreskorte, siger hun til Djøfbladet.

Den stigende terrortrussel kan medføre begrænsninger for diplomaterne og deres familier. Udenrigsministeriet overvejer lige nu, om man skal afkorte længden på udstationeringen i Burkina Faso.