Danske betjente gik for langt i norsk narkosag

I en storstilet norsk efterforskning om narkotika gik tre danske betjente for vidt. De fremprovokerede forbrydelser, som ellers ikke ville være begået, har en landsret i Norge slået fast.

Danskerne spillede skuespil og optrådte som trænede kriminelle, da de infiltrerede miljøet på pubben "Den Glade Munk" i Oslo. De kaldte sig Danny, Mugge og Nilla. Og de endte med at transportere såvel hash som ecstasy til Norge i forsøget at skaffe beviser mod de mistænkte.

Deres hemmelige arbejde skete efter instruks af norsk politi, som senere slog til med en række anholdelser i sagen, som kaldes "Operation Sult".

Danskernes aktiviteter har tidligere - i marts sidste år - været bedømt af byretten i Oslo. De danske betjente gik for langt, lød det. Dommen blev anket af anklagemyndigheden, men også i Borgarting lagmannsrett er der kritik, viser en netop afsagt dom.

Ulovlig politiprovokation er årsagen til, at to frifindes for at have medvirket ved modtagelsen af cirka 50 kilo hash.

Fire andre tiltalte er dog blevet fundet skyldige i hash-delen af sagen. I forhold til dem var de danske betjente altså på sikker grund.

En af de danske undercover-betjente afleverede hashen til en mand ved Ikea i Oslo. Samtidig modtog en kollega 225.000 kroner af bagmanden på et Radisson Hotel.

Men det var de hemmelige agenter, der bestemte detaljer som for eksempel afleveringsstedet, og deres plan tvang bagmanden med kort varsel til at involvere to mænd, som nu er blevet frifundet. Havde det ikke været for agenternes ordrer, ville de to ikke have begået forbrydelsen, mener landsretten.

I øvrigt viste det sig, at politiet mistede kontrollen med den hash, som danskerne havde kørt til Norge. Den blev spredt på det illegale marked.

Under sagen har dommerne hørt på en stribe hemmelige aflytninger. Og resultatet er, at flertallet også frifinder to andre mænd, der var tiltalt for smugling af 20 kilo ecstasy fra Holland.

Der er ikke noget bevis for, at de inden nærkontakten med de danske agenter havde planer om at få fat i de 20 kilo.

Dommerne peger på en række detaljer i forløbet, som fandt sted i løbet af flere måneder i 2015, før konklusionen nås: Retten kan "ikke se bort fra muligheden af, at politiet har fremkaldt en forbrydelse," som den hovedtiltalte eller ikke ville have begået.

Også i enkelte danske sager har politiet brugt hemmelige agenter, der har medvirket i grov kriminalitet for at afsløre bagmænd.

I 2016 vurderede Østre Landsret således "Operation Alonso". Her optrådte tre agenter under navnene Kristian, Skipper og Den Gamle. I dette spil var der lavet en hjemmeside for et falsk transportfirma i Hamburg. Agenterne sørgede for at få kørt hash fra Spanien. Senere tilbød de at sejle et halvt ton kokain over Atlanten. Dette blev de tiltalte imidlertid frifundet for.