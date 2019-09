Danske Spil efterlyser seks millionærer

Seks potentielle millionærer mangler at indløse deres gevinstgivende kuponer. Det fortæller Danske Spils pressechef Marie Grabow Westergaard.

De seks spillere har købt deres kuponer i vidt forskellige dele af landet, men har alle det til fælles, at de har investeret penge i en lottokupon med en gevinst på 1.000.000 kroner eller derover og endnu ikke har indløst den.

- Jeg tror, det har noget at gøre med, at vi er i enden af ferien. Måske har man købt en kupon i ferien, og så er hverdagen begyndt igen, og så har man lige glemt at få den tjekket, siger pressechef Marie Grabow Westergaard.

De fleste indløser deres millionærkuponer inden for relativt kort tid. Derfor er det usædvanligt, at Danske Spil nu mangler seks potentielle millionærer.

- Det er meget normalt, at der går et par dage. Nogle bliver meget ivrige og vil gøre det med det samme, mens andre bliver grebet af lotto-panik og skal have nogle dage til lige at sunde sig, siger Marie Grabow Westergaard.

Kuponerne er købt i Taastrup, København, Kerteminde, Give, Hammel og Odense. Fem af millionærkuponerne blev købt sidste og forrige uge, mens den sjette blev købt i juni.

Der er tale om både Lotto- og Eurojackpot-kuponer.

Kuponerne kan indløses, op til et år efter de er købt. Hvis der går mere end et år, ryger gevinsten ind i puljen til fremtidige spil.

Danske Spils pressechef understreger, at virksomheden selv har en interesse i at finde vinderne. Det er det, forretningsmodellen drejer sig om, understreger hun.

- Lige nu har vi prøvet at gøre opmærksom på det gennem pressen. Hvis der går lidt længere, begynder vi selv med annoncer eller radiospots at lede efter folk, siger Marie Grabow Westergaard.

Den mest værdifulde kupon blev købt i en kiosk i København og kan ifølge Danske Spil indløses for 5.988.628 kroner.