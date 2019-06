Danske Banks udlandsboss kæmper forgæves for navneforbud

Københavns Byret afviser at beskytte Danske Bank-sigtet med et navneforbud. Kendelsen kæres til landsretten.

En dommer i Københavns Byret har onsdag afvist, at en af de sigtede i Danske Bank-sagen skal beskyttes af et navneforbud.

Det er Mikael Ericson, som var chef for bankens internationale aktiviteter fra 2014 til 2016, der har ønsket, at pressen ikke må gengive hans navn.

Ericsons forsvarer, advokat Henrik Stagetorn, argumenterede for navneforbuddet, blandt andet fordi efterforskningen er i sin tidlige fase, og at det må formodes, at det kommer til at vare længe, før der overhovedet er taget stilling til, om der skal rejses tiltale.

Anklagemyndigheden havde ingen bemærkninger til begæringen. Det havde repræsentanter fra pressen til gengæld.

Her lød argumentet, at sagen er så stor og historisk, at det er i offentlighedens interesse at vide, hvem der er sigtet i sagen.

Desuden blev det anført, at Ericsons nuværende arbejdsplads, svenske Intrum, selv har udsendt en pressemeddelelse, hvor man har kommenteret sigtelsen og nævnt Ericson ved navn.

Mikael Ericson er administrerende direktør i virksomheden.

Stagetorn har kæret kendelsen til Østre Landsret.

I alt ni personer er sigtet. Tre af dem er beskyttet af et navneforbud.

Det er uklart, hvad sigtelsen mod Ericson i detaljer indeholder.

Den historiske sag handler om hvidvask for milliarder i bankens estiske filial. Sagen har været efterforsket længe af Bagmandspolitiet, men først i maj blev der rejst sigtelser.

En af de sigtede er den tidligere topchef Thomas Borgen.

Til Børsen har advokat Peter Schradieck ikke villet sige, om Thomas Borgen nægter eller erkender sig skyldig.

Thomas Borgen blev administrerende direktør i Danske Bank i 2013. Han måtte forlade banken i oktober sidste år, da han blev fritstillet.