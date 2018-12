Danske A-kasser om dagpengekrav: Mange stilles dårligere

Et opholdskrav i dagpengesystemet er en dårlig løsning. Uanset om kravet lyder på, at man skal have været i Danmark i syv af otte år, syv af ti år eller syv af 12 år for at kunne få dagpenge.

Sådan lyder vurderingen fra Danske A-kasser, der repræsenterer lidt over 2,1 millioner medlemmer af 23 arbejdsløshedskasser i Danmark.

- Man skal virkelig tænke sig om. Vi har brug for tryghed på arbejdsmarkedet, siger Torben Poulsen, formand for Danske A-kasser.

VLAK-regeringen har sammen med Dansk Folkeparti flertal for et lovforslag, der blev debatteret fredag i Folketinget.

Forslaget lyder på, at man skal have opholdt sig i Danmark eller et andet land inden for EU eller EØS (EU-landene samt Norge, Island og Liechtenstein, red.) i syv af otte år for at kunne få dagpenge.

Danske A-kasser har i lighed med andre organisationer som Dansk Metal og LO påpeget, at mange danskere, der er rejst til udlandet for eksempelvis at arbejde, ikke kommer til at få ret til dagpenge, når de vender tilbage til Danmark igen.

Regeringen har vurderet, at omkring 20.000 mennesker vil melde sig ud af arbejdsløshedskasserne som følge af lovforslaget.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) gav tidligere fredag udtryk for, at han ikke er bekymret for den danske arbejdsmarkedsmodel.

Torben Poulsen tvivler på, at tallet kommer til at holde vand.

- I forhold til deres egne tal på 20.000 synes jeg, at det er rigtig mange mennesker, man stiller i en dårligere situation, når de pilles ud af dagpengesystemet, siger han.

Formanden for Danske A-kasser frygter, at lovforslaget, når det er blevet gennemført, vil få danskere til at undlade at rejse til udlandet for at dygtiggøre sig.

Socialdemokratiet vil, hvis partiet vinder magten efter næste folketingsvalg, annullere opholdskravet i den form, som regeringen ønsker det.

I stedet vil Socialdemokratiet efter valget udarbejde et andet opholdskrav sammen med arbejdsmarkedets parter, sagde beskæftigelsesordfører Leif Lahn Jensen fredag.

Torben Poulsen er klar til "en konstruktiv dialog". Han peger samtidig på, at et opholdskrav i en anden form ikke flugter med Danske A-kassers ønsker.

- Det løser ikke de reelle udfordringer, og det fjerner ikke de uretfærdigheder, der eventuelt kunne være i en anden fremtidig form for opholdskrav, siger han.