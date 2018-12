Dansk rejsebureau: Vi har aldrig oplevet problemer i Marokko

Området, hvor en dansk og norsk kvinde mandag blev fundet dræbt, er et sikkert sted, siger dansk rejseleder.

Marokko er et meget sikkert sted at rejse.

Det mener indehaveren af det danske rejsebureau Kipling Travel, Lars Gundersen.

Han er derfor er meget overrasket over, at en dansk og en norsk kvinde mandag blev fundet dræbt tæt på landsbyen Imlil i Marokko under en ferierejse.

Rejsebureauet arrangerer selv rejser til området, som Lars Gundersen beskriver som et sted, der ånder fred og ro, og hvor en masse mennesker hver dag vandrer.

- Vi har lavet Marokko og specielt Atlasbjergene en del år efterhånden og haft mange hundrede - nærmere tusinder - dernede, og vi har aldrig oplevet noget som helst.

- Ikke en gang lommetyve. Og i hvert fald slet ikke ude i bjergene. Så det kommer som et lyn fra en klar himmel.

- Derfor er vi også ganske både overrasket og chokeret over, at det er sket, siger han.

Imlil tjener ofte som startsted i forbindelse med udflugter til bjerget Toubkal, der er Nordafrikas højeste bjerg.

De to kvinder rejste ikke med Kipling Travel, men Lars Gundersen har alligevel haft kontakt til lokale samarbejdspartnere, der bor i området.

- De er dybt forfærdet. Dels fordi det virker så meningsløst, og de er også bekymrede for, om der vil komme et andet syn på deres område, fordi det er noget, som de ikke er vant til.

- Jeg kan simpelthen ikke huske tilfælde af kriminalitet i det område, siger han.

Til januar sender Kipling Travel omkring 150 personer til området.

Lars Gundersen mener ikke, at de har noget at frygte, og man vil ikke lave ændringer i rejserne.

- Der er ikke noget, der egentlig har ændret sig. I og med at vi bestemt aldrig har oplevet noget, så er der ikke noget, der tyder på en egentlig ændring, fordi der har været et meget tragisk og voldsomt kriminelt forhold.

- Det er altså bare ikke dagligdag, siger han.

De to kvinder var den 24-årige dansker Louisa Vestager Jespersen og den 28-årige nordmand Maren Ueland.