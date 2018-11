Dansk radar skal støtte kampen mod IS et år mere

Regeringen har besluttet, at dansk radar skal blive i Irak yderligere et år i kampen mod Islamisk Stat.

Regeringen har besluttet, at en dansk radar skal blive i Irak yderligere et år for at støtte kampen mod den militante gruppe Islamisk Stat (IS).

Dermed skal radaren være i Irak frem til starten af 2020. Det oplyser Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

IS er de seneste år blevet fordrevet fra en lang række af de områder, gruppen tidligere sad på.

Men regeringen ser et behov for at fortsætte den danske indsats, der foregår i en international koalition.

- Koalitionens indsats har betydet, at næsten alle Isil-kontrollerede områder er befriet.

- Kampen er ikke slut. Terrororganisationen udgør stadig en trussel i både Irak og Syrien, siger udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) i en pressemeddelelse.

- Derfor ønsker vi, at Danmark fortsat skal yde et markant bidrag til den internationale koalitions kamp mod Isil - både militært og civilt, siger han.

Det danske bidrag har bestået af radaren og 30 personer. 20 af dem har været på et kontrolcenter på Al Dhafra-luftbasen i De Forenede Arabiske Emirater.

Derudover arbejder ti personer med selve radaren på Al Asad-luftbasen i Irak.

Radaren hjælper med at skabe et luftbillede over det vestlige Irak og østlige Syrien.

Det var et bredt flertal i Folketinget - med alle partier undtagen Enhedslisten og Alternativet - der i 2015 besluttede, at Danmark skulle bidrage med en radar i kampen mod IS.

Det blev dengang besluttet, at den skulle udsendes et år fra starten af 2016. Men det er blevet forlænget flere gange.