Dansk politi bruger Europol mere end nogensinde før

Selv om Danmark ikke er længere er med i Europol, så bruger politiet det europæiske politisamarbejdes forbryderdatabase som aldrig før. Det viser en opgørelse, som Rigspolitiet har lavet for Radio24syv.

Ifølge opgørelsen foretog politiet sidste år 159.326 søgninger i databasen EIS.

2018 er det første hele år, hvor Danmark ikke har været medlem af politisamarbejdet. Her har Rigspolitiet arbejdet i henhold til den særaftale, som den danske regering forhandlede på plads med EU efter danskernes nej til at afskaffe retsforbeholdet i 2015.

Til sammenligning foretog politiet omkring 88.000 søgninger i 2017, hvor Danmark ellers havde adgang til databasen på lige fod med de andre medlemslande frem til 1. november.

Rigspolitiet begrunder "i det væsentligste" stigningen med, at man i løbet af året begyndte at lave flere søgninger på flypassagerer.

Netop antallet af søgninger i Europols database er flere gange blevet fremhævet som et helt essentielt værktøj for dansk politi.

Både politikere og Politiforbundet kaldte det op til folkeafstemningen for "afgørende" for politiet, at adgangen til databasen blev sikret. Det kunne sikres med et "ja" fra vælgerne til at afskaffe retsforbeholdet.

Det afslog et flertal af danskerne, og knap halvandet år senere fik vi så den særaftale, som politidirektør i Rigspolitiet, John Vestergaard, i dag kalder for "rigtig god".

- Vi har indgået en rigtig god aftale med Europol. Den betyder i realiteten, at vi i store træk kan opretholde den brug af Europols database, som vi havde førhen, siger han.

- Men udfordringen er, at vi i stigende grad bliver mere databaseret i vores analysearbejde. Det var tanken, at Europols databaser skulle have indgået i det arbejde, og det gør de så ikke, siger John Vestergaard.

Spørgsmål: Får de kriminelle det nemmere på grund af det?

- Det ville være en fordel for os, hvis vi kunne kigge i systemerne. Der er oplysninger, vi går glip af. Men hvilke konsekvenser det må have i konkrete sager, det tør jeg ikke sige noget om, siger John Vestergaard til Radio24syv.

Særaftalen giver blandt andet dansk politi lov til at ansætte op til otte personer til at foretage søgningerne i Europols database. Man har indtil videre skønnet, at det er nok at have fire personer på opgaven.