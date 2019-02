Dansk og færøsk restaurant modtager michelinsærpriser

Restaurant Henne Kirkeby Kro og restauranten Koks, som ligger på Færøerne, kan ikke blot glæde sig over stjerner i Michelinguiden for de nordiske lande.

Mandag i Aarhus modtager de nemlig også to af de tre nye priser, som er blevet uddelt.

Henne Kirkeby Kro, som ligger i Henne Kirkeby i Vestjylland, får prisen for velkomst og service. Michelininspektørerne kalder ifølge værten ved uddelingen, Timm Vladimir, restauranten for et "magisk sted".

Chefkokken for den færøske restaurant Koks, Poul Andrias Ziska, modtager prisen for bedste unge kok. Det er imidlertid ikke det eneste, han har at glæde sig over mandag.

Restauranten på Færøerne stiger nemlig også i graderne. Den går i år fra en til to stjerner i michelinguiden.

Den tredje særpris, som bliver tildelt for bæredygtighed, modtager norske Restaurant Credo i Trondheim. Restauranten modtager mandag ved uddelingen også en michelinstjerne.

To danske restauranter får en såkaldt Bib-Gourmand-udmærkelse. Udmærkelsen bliver givet til restauranter med exceptionel god mad til gode priser.

Restauranten Moment i Rønde på Djursland, der laver grøntsags- og plantebaserede retter, får udmærkelsen. Det samme gør Selma i København, som serverer moderne smørrebrød.

I alt 28 restauranter i Danmark inklusive Færøerne får tilsammen 35 michelinstjerner i guiden. Det er en fremgang på to spisesteder og fire stjerner i forhold til den seneste udgave.

Ny på gourmetstjernehimlen er restaurant Alouette på Islands Brygge i København.

AOC og Kadeau i København bevarer ligesom Henne Kirkeby Kro deres to stjerner. Geranium i København bevarer sine tre stjerner, der ifølge guidens definition er en rejse værd.

Alle de danske restauranter, der havde en stjerne i forvejen, har formået at holde niveauet og bevare deres stjernestatus.