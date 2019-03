Dansk moské knyttet til kritiseret islamisk organisation

Den københavnske Imam Ali Moskeen har tætte forbindelser til en moské i Hamburg.

Ifølge den tyske efterretningstjeneste Verfassungsschutz spreder den tyske moské propaganda til fordel for det iranske præstestyre.

Det skriver Jyllands-Posten.

Forbindelsen dokumenteres af den københavnske moskés vedtægter.

Heri står, at den tyske moské skal overtage dens ejendomme i København, hvis foreningen bag en dag opløses.

Oplysningerne vækker opsigt blandt flere politikere i Tyskland. Blandet andet hos Volker Beck, som er tidligere gruppeformand for partiet De Grønne i parlamentet.

- Det her bør i den grad få de danske politikere og de danske myndigheder til at undersøge mere grundigt, hvad der foregår i moskéen i Danmark.

- Vi har i Tyskland set, hvordan moskéen udbreder Irans holdninger. Så det her er noget, de danske politikere bør tage alvorligt, siger Volker Beck til Jyllands-Posten.

Også det tyske regeringsparti CDU og dets næstformand for parlamentet i delstaten Hamburg, Dietrich Wersich, opfordrer den danske regering til at tage sagen alvorligt.

Kirke- og kulturminister Mette Bock (LA) siger, at hun har tillid til, at Politiets Efterretningstjeneste har "fuldt fokus" på grupper, der mistænkes for at underminere demokratiet og de grundlæggende rettigheder.

Lederen af den danske afdeling af Imam Ali Moskeen i København, Mohammad Khani, afviser over for avisen, at folkene fra den tyske Imam Ali Moskeen bestemmer over moskéen i Danmark.

- Uanset hvilken relation moskéen i Hamburg skulle have til Iran, ændrer det ikke på det faktum, at de heller ikke dikterer eller bestemmer den dagsorden, der bliver i vores moské i København, siger han.

Mohammad Khani mener, at det er naturligt, at en anden shiitisk forening som den i Hamburg driver den danske moské videre, hvis foreningen i Danmark bliver opløst.