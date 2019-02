Dansk luftfartsindustri vil gøre indenrigsruter klimaneutrale

Dansk luftfart tager nu et stort skridt for at imødekomme den stigende bekymring for det globale klima. Det skriver Jyllands-Posten.

Allerede i 2020 skal flyvningen på de danske indenrigsruter være klimaneutral.

Sådan lyder et nyt initiativ fra Brancheforeningen Dansk Luftfart, BDL. Foreningens medlemskreds udgøres blandt andet af luftfartsselskaber, lufthavne og helikopter- og air-taxiselskaber.

I 2030 er målet at nedbringe den samlede CO2-udledning fra dansk luftfart med 30 procent. Og den ultimative ambition er, at luftfarten i Danmark bliver CO2-neutral i 2050. Det er også FN's mål.

Søren Svendsen, direktør i Aalborg Lufthavn, er medlem af bestyrelsen i BDL. Ifølge ham kommer initiativet, fordi branchen interesserer sig for klimadebatten.

- Vi synes, at flyvning er godt. Men det er noget skidt med klimaet. Derfor vil vi gerne gøre en indsats for at minimere den påvirkning, flyvning har på klimaet.

- Vi forsøger at isolere dansk indenrigsflyvning, fordi det er et område, vi kan have overblik over, siger han til Ritzau.

Søren Svendsen er med i BDL's arbejdsgruppe, der arbejder for et bedre klimaregnskab for luftfarten. Klimaneutraliteten skal blandt andet sikres ved klimakompensation.

Det er for eksempel ved investeringer i mangroveskove, siger Søren Svendsen.

Også de tre største danske lufthavne vil arbejde på at blive klimaneutrale. Det er Københavns Lufthavn, Billund Lufthavn og Aalborg Lufthavn.

Luftfarten står for mellem to og tre procent af den samlede CO2-udledning. Og luftfartstrafikken vokser globalt, i takt med at borgerne bliver mere velstillede, skriver Jyllands-Posten.

Brancheforeningen opfordrer også til, at Danmark bliver frontløber inden for klimavenlige løsninger for luftfarten. Derfor ønsker den en partnerskab med politikerne og grønne organisationer.