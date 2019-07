Dansk eventyr sluttede med konkursbegæring

Hvis nogen er en klubmand, så må det være Bo Spellerberg.

I 16 år var han en del af KIF Koldings håndboldtrup og en af klubbens absolut frontfigurer, der satte tempo og førte holdet til adskillige triumfer.

Men eventyret i Kolding sluttede ikke lykkeligt for Spellerberg, der onsdag 24. juli fylder 40 år.

Derimod endte det med, at han sammen med flere andre spillere måtte begære klubben konkurs.

Han fortalte efterfølgende, at han ikke havde noget valg, efter at han forgæves havde ventet på penge, han havde til gode, men at han fandt det yderst urimeligt, at han var nødt til at tage så drastiske skridt.

- Det er uanstændigt, at det er mig, som har været 16 år i klubben, der skal sige, det går ikke. Det synes jeg ikke, er rimeligt. Tænk at sætte mig i den situation.

- Jeg er den spiller, som har hjulpet dem mest nogensinde økonomisk. De udbetaler penge til andre, men ikke til mig. Det er urimeligt, sagde Bo Spellerberg i 2018 til TV2 Sport.

Klubben undgik konkurs, men har siden været i både økonomiske og især sportslige problemer.

Det var den ikke, da Spellerberg var en del af holdet. Sammen med Kolding vandt han syv danske mesterskaber.

I sin sidste sæson i dansk håndbold i 2017/18 var Spellerberg nummer tre på topscorerlisten i 888 Ligaen med 149 mål.

I sommeren 2018 skiftede han til den schweiziske klub TSV St. Otmar Handball St. Gallen, hvor han i dag er spillende cheftræner.

Spellerberg er noteret for 245 landskampe for Danmark i perioden fra 2000 til 2015, hvor han blandt andet var med til at vinde to EM-guldmedaljer og to VM-sølvmedaljer.