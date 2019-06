Dansk borgmester i Rostock: Man skal kunne sige du til chefen

Tyskerne vil have "ordning muss sein", men der skal være plads til frirum, siger ny borgmester i tysk storby.

Med 43.340 personlige stemmer er danskeren Claus Ruhe Madsen søndag aften blevet valgt til overborgmester i den tyske storby Rostock.

Han mener selv, at det har stor betydning, at han er dansker:

- Tyskerne har en helt anden hierarkitænkning. Der var mange mennesker nede på rådhuset, som gerne ville hilse i går, og de har altså lidt svært ved, at man godt kan sige "du" til sin chef. Det er noget, vi lige skal have ændret de næste par år, siger han.

- Tyskerne vil meget gerne have "ordning muss sein", og det skal de også have, men der skal også være plads til lidt frirum.

Claus Ruhe Madsen stillede op til valget som løsgænger, og han bliver den første person uden tysk statsborgerskab, der bliver overborgmester i en storby i Tyskland. Han har dog boet i Tyskland i 26 år.

Under valgkampen har Claus Ruhe Madsen cyklet rundt i byen på sin ladcykel og talt med klubber og foreninger i Rostocks forskellige bydele, mens han har delt T-shirts og sokker ud.

- Jeg har været meget ude og tale med borgerne. Mine konkurrenter har gerne ville tale om sådan nogle store ting, men man finder hurtigt ud af, at folk er trætte af, at der er skrald på gaden, siger han.

- Og det er jo lidt nemmere at løse end at bygge et teater eksempelvis.

De nyvalgte borgmester ejer forskellige virksomheder. Blandt andet en række møbelforretninger, indretningsbutikker, en dansk pølsevogn og en softicebod.

Men han er helt ny i politik og får knap 4000 ansatte under sig.

- I går kunne jeg mærke, da en masse af mine tilhængere stod og klappede og var glade, at jeg blev lidt eftertænksom, siger han.

- Jeg stod og tænkte på, at jeg vist skal have ryddet skrivebordet nede i firmaet og se på det nye skrivebord. Der er også kommet næsten 1200 mails siden i går, så jeg har lidt at se til.

Claus Ruhe Madsen er valgt til borgmester for de næste syv år, og der går seks til otte uger, før han overtager posten.