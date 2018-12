Dansk betjent hjælper til i Marokko efter drab på dansker

Onsdag morgen har en dansk betjent sat sig i et fly med kurs mod Marokko. Han rejser ifølge Rigspolitiet til Marrakesh for at samarbejde med de marokkanske myndigheder i opklaringen af drabet på en 24-årig dansk kvinde.

24-årige danske Louisa Vesterager Jespersen og hendes norske veninde, 28-årige Maren Ueland, blev mandag fundet dræbt ved deres telt i et populært vandreområde ikke langt fra landsbyen Imlil.

Betjenten skal agere som forbindelsesofficer. Han skal derfor ikke deltage direkte i efterforskningen, men i stedet sørge for et styrket samarbejde mellem Danmark, Norge og Marokko.

- Forbindelsesofficerens opgaver er - i tæt samarbejde med den norske forbindelsesofficer - at stå til rådighed for marokkansk politi og bistå, hvis der er behov for, at der skal foretages efterforskningsskridt i Danmark.

- Derudover er det forbindelsesofficerens opgave at holde de danske myndigheder løbende underrettet om, hvad der sker i sagen, siger Michael Kjeldgaard, politiinspektør hos Rigspolitiets Nationale Efterforskningscenter, i en pressemeddelelse.

Politimanden skal også hjælpe den danske ambassadør i Marokko, der befinder sig i Marrakesh og yder konsulær bistand til de pårørende.

De to unge kvinder studerede friluftsliv-, kultur- og naturvejledning sammen på et universitet i Norge. De var på ferie i Marokko og var søndag nået til Imlil.

Byen i Atlasbjergene tjener ofte som startsted for udflugter til bjerget Toubkal, der er Nordafrikas højeste bjerg.

Tre mænd er blevet anholdt for drabene. Vidner i Imlil har ifølge den norske avis VG tidligere fortalt, at de så nogle mænd forlade området ved teltet omkring klokken tre natten til mandag.

De to ofre delte angiveligt telt, og den norske avis skriver, at deres lig blev fundet ved teltet mandag morgen.

Ifølge det lokale medie Morocco World News havde ligene sår fra knivstik.

Indenrigsministeriet i Marokko har oplyst, at kvinderne bar tegn på vold på halsen forårsaget af et skarpt redskab.

Hvad det nærmere betyder, er endnu ikke blevet oplyst.