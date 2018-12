Dansk ambassadør i Marokko: Rørende at møde så meget sympati

Efter at en dansk og en norsk kvinde mandag blev fundet dræbt i nærheden af den marokkanske landsby Imlil, er det strømmet ind med kondolencer til den danske ambassade.

Det fortæller Danmarks ambassadør i Marokko, Nikolaj Harris, fredag.

- Folk har løbende samlet sig foran ambassaden for at udtrykke deres sorg. Nogle er kommet med blomster, og nogle har tændt lys, siger han.

Flere tusinde marokkanere planlægger lørdag at gå på gaden for at vise deres sympati med de dræbte kvinder og deres familier i et mindeoptog, fremgår det blandt andet af Facebook.

Optoget finder sted foran den danske og norske ambassade i Marokkos hovedstad, Rabat.

- For mig, som sidder hernede, er det meget rørende, men det minder os også om alvoren af sagen, siger Nikolaj Harris.

- Selv om det kan lyde dramatisk, kan man godt sige, at stemningen er præget af chok.

Også fra politisk hold har ambassadøren mødt støtte.

- Jeg har flere gange været i kontakt med den marokkanske udenrigsminister, der selvfølgelig kondolerer, men også understreger, at alle ressourcer bliver sat ind for at fange de ansvarlige, siger han.

Den danske ambassades arbejde har blandt andet bestået i at holde de pårørende informeret samt at koordinere mellem norske og danske myndigheder, fortæller Harris.

Der er blandt andet blevet sendt en forbindelsesofficer til Marokko samt tre embedsmænd fra Udenrigsministeriet, forklarer han.

- Det har været nogle hårde dage. Det er en sag, der påvirker én dybt, og mine tanker går til familien, siger han.

24-årige Louisa Vesterager Jespersen fra Ikast og 28-årige Maren Ueland fra den norske by Bryne befandt sig i et populært turistområde i Atlasbjergene i Marokko, hvor de vandrede, da de blev dræbt.

Det er baggrunden for den seneste ændring i Udenrigsministeriets rejsevejledning, der blev gennemført tirsdag, fortæller Harris.

- Vi har ikke ændret på det overordnede trusselsniveau. Marokko har længe været i middelkategori på grund af risikoen for terror og kriminalitet. Men nu har vi justeret i teksten, så vi også gør opmærksom på risikoen for terror i øde områder, siger han.

- Jeg vil dog gerne understrege, at langt de fleste danskere ikke oplever problemer under besøg i Marokko. Her er mange ting at se, marokkanerne er gæstfri, og Marokko byder på en masse gode muligheder.