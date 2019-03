Dansk Folkeparti vil have flere penge til sundhedsreform

Dansk Folkeparti mener, at der skal mere end seks milliarder kroner til for at skubbe sundhedsreform i gang.

Regeringen og Dansk Folkeparti går torsdag ind i næste fase af forhandlingerne om en ny sundhedsreform.

Nu er parterne nået til det stadie, hvor der kommer konkrete aftaletekster på bordet, og hvor de skal ned i detaljen.

Men det betyder ikke, at de er enige om en så fundamental ting som finansieringen.

Det fortæller DF-formand Kristian Thulesen Dahl på vej ind til torsdagens forhandlinger.

Det er særligt den såkaldte Nærhedsfond, han har kig på.

Den indeholder blandt andet de penge, man sparer ved at nedlægge regionerne, og som skal bruges til at bygge de nødvendige faciliteter, som kræves for at flytte opgaver fra sygehusene ud i de 21 nye sundhedsfællesskaber.

Regeringens udspil er, at der skal puttes seks milliarder kroner i fonden.

- Men vi synes, at det er for få penge, når vi ser på, hvad de skal række til.

- Der skal bruges mursten til at bygge sundhedshuse med, og der skal skaffes folk, der kan arbejde der.

- Der skal bygges en kapacitet op, og det koster penge. Der er vi bange for, at seks milliarder ikke er nok, siger Kristian Thulesen Dahl.

Han har selv over for finansminister Kristian Jensen peget på en række veje til at styrke Nærhedsfonden.

- På den måde kan vi måske bringe det et par milliarder op, og det er det niveau, vi går efter i forhandlingerne, siger DF-formanden.

Finansieringen og sundhedsvæsnet i det hele taget er dog ikke på dagsordenen torsdag.

Her handler det om nogle af de andre opgaver, som regionerne varetager i dag, nemlig trafik, miljø og det sociale område.

Og særligt sidstnævnte er et vigtigt punkt for DF.

- Erfaringerne fra kommunalreformen viser, at der var nogle ting, kommunerne fik overladt, som de ikke var parate til.

- Derfor vil vi ikke have, at dem, der bruger de omkring 60 sociale institutioner, som regionerne driver i dag, bliver overladt for hurtigt til kommunerne.

- Det kan også være, at vi skal finde en helt anden model, hvor staten måske skal drive disse institutioner, siger Kristian Thulesen Dahl.