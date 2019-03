Dansk Folkeparti vil hæve priserne på cigaretter

Dansk Folkeparti møder ikke tomhændet op til forhandlinger om sundhedsreformen med regeringen tirsdag aften. I hænderne har de et ønske.

Partiet vil hæve priserne på cigaretter, hvilket skal være med til at sikre yderligere to milliarder til finansiering af flere moderne læge- og sundhedshuse frem mod 2025. Det skriver DR Nyheder.

Prisen på cigaretter skal stige med op til otte kroner over de næste fire år.

- Hvis vi hæver cigaretafgifterne - selv med en moderat stigning - så vil det faktisk betyde, at vi kan hente mellem én og halvanden milliard kroner ekstra fra rygerne frem mod 2025.

- Dem kan vi så bruge på at forstærke vores sundhedsvæsen, siger partiformand Kristian Thulesen Dahl (DF) til DR Nyheder.

En model for stigningen kan ifølge Thulesen Dahl være, at priserne kommer til at stige to kroner om året.

Indtil nu har regeringen i sit udspil lagt op til at bruge seks milliarder til en fond, der skal finansiere det. DF vil have det tal op på otte milliarder.

I weekenden sagde statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) til mediet Mandag Morgen, at Venstre vil se på cigaretpriserne. Han slog dog fast, at det først skal behandles efter det kommende folketingsvalg.

Kristian Thulesen Dahl regner med, at forslaget vil blive godt modtaget.

- Jeg forventer, at regeringen vil se positivt på det. Venstre har de seneste dage været ude og sige, at de er parate til, at cigaretpriserne skal stige. De har ikke været meget konkrete, men det kan de jo blive nu, siger partiformanden til DR Nyheder.

Ifølge Kræftens Bekæmpelse er alle prisstigninger gode. Men der skal mere til, end det DF lægger op til.

- Det er simpelthen for uambitiøst. Hvis vi vil noget, i forhold til en generation der ikke ryger, så skal priserne væsentligt højere op.

- De skal have et markant ryk opad. Det viser alle internationale erfaringer, siger Jesper Fisker, administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse.

En pakke cigaretter koster i dag omkring 40 kroner. Prisen skal ifølge Kræftens Bekæmpelse op på mindst 60 kroner per pakke.