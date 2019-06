Dansk Energi: Borgere vil mærke CO2-reduktion i hverdagen

Der skal udledes 70 procent mindre CO2 i 2030. Det indgik Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten onsdag aften en aftale om, og både De Radikale og Alternativet ventes at støtte en eventuel aftale.

Klimadelaftalen er dog afhængig af, at det lykkes at danne en rød regering.

Bliver målet om CO2-reduktionen på 70 procent til virkelighed, vil borgerne mærke det. Det mener Lars Aagaard, administrerende direktør i Dansk Energi.

- Den almene borger vil mærke, at det meget snart bliver nødvendigt at lave begrænsninger på mulighederne for at købe en benzin- og dieselbil. Og de, der ikke allerede har udskiftet oliefyret, skal godt nok snart se at komme i gang med det, og nogle steder vil fjernvarmepriserne måske stige, siger han.

- Så vi vil opleve på energiforbruget, at vi skal vælge andre teknologier. Vi ved endnu ikke, om en kommende regering får os til at vælge det grønne ved at bruge afgifter, eller om der vil bruges tilskud, siger Lars Aagaard.

Der er således mange ubekendte på nuværende tidspunkt.

En grøn omstilling vil også påvirke industrien. Der skal ifølge Lars Aagaard mindst halvanden million elbiler på gaden, og store dele af skibsfart, flyfart og tung transport skal elektrificeres, hvis målet skal nås.

- 70 procent kommer til at kræve ret meget af det danske samfund. Det er en kæmpeopgave, og jeg forventer og håber, at partierne inden for meget kort tid fremlægger finansieringen og initiativer, så danskerne kan se, hvad reduktionen vil kræve af os, siger han.

Lars Aagard tør på nuværende tidspunkt ikke spå om, hvad prisen for en sådan omstilling vil lyde på. Der er dog tale om et tocifret milliardbeløb, vurderer han.

Det Økonomiske Råd oplyser til Berlingske, at prisen for at indfri klimaambitionen er op mod 16 milliarder kroner om året. Det svarer ifølge avisen til cirka 0,5 procent af Danmarks bruttonationalprodukt i 2050.

Omstillingen er ifølge Dansk Energi også afhængig af en udvikling inden for teknologien. Med den nuværende teknologi er 70 procent ikke sandsynlig, vurderer erhvervsorganisationen.