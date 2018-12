Danmarks største landvindmøllepark på vej i Nordjylland

36 nye, store vindmøller vil snart ændre billedet af Nørrekær Enge ved Limfjorden, som ligger hen over kommunegrænsen imellem Aalborg og Vesthimmerland Kommune.

Byrådene i de to kommuner har torsdag vedtaget planerne. Dermed er der ifølge kommunerne banet vej for Danmarks største landvindmøllepark.

Det skriver By- og Landskabsforvaltningen i Aalborg i en pressemeddelelse.

Planerne drejer sig om 36 nye vindmøller på op til 150 meters højde. I forvejen står der 13 vindmøller i området. De nye vil blive opstillet af producenten Vattenfall.

Rådmand i By- og Landskabsforvaltningen i Aalborg Kommune Hans Henriksen er meget tilfreds med beslutningen.

- Der har været en meget høj grad af borgerinvolvering, og projektet sætter nye standarder for lokalt medejerskab og lokal forankring, siger han i pressemeddelelsen.

Også i Vesthimmerland er der politisk glæde ved planerne. Borgmesteren i kommunen, Per Bach Laursen, siger, at projektet har været ventetiden værd.

- Med maksimal folkelig opbakning fra lokalområdet og et forbilledligt samarbejde med Aalborg Kommune, Nørrekær Enge Vindmølleforening og Vattenfall, sætter vi nu nye standarder i bestræbelserne for at sikre os en grøn omstilling, siger han i pressemeddelelsen.

Han sender dog samtidig et opråb til regeringen, der har fjernet den grønne ordning. Den var tidligere med til at sende økonomisk kompensation til kommunerne, når de indvilgede i at opstille vindmøller.

Ordningen skulle komme de lokale beboere til gavn.

- At fjerne tilskuddet til lokalområderne efter den grønne ordning fra februar i år har absolut ikke gjort det nemt for os i kommunerne, som skal planlægge for og godkende nye vindmølleprojekter, siger Per Bach Laursen.

Der har været en del modstand mod projektet blandt beboerne i området, skriver TV2 Nord.

Per Bach Laursen siger også i pressemeddelelsen, at vindmølleparken kun bliver en realitet, fordi producenten Vattenfall er gået med til at matche det beløb, som kommunen kunne have modtaget gennem den grønne ordning.

By- og Landskabsforvaltningen i Aalborg melder, at der er lavet købsaftaler på op til 26 ejendomme i området, så påvirkningen af området minimeres.