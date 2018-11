Danmark vil indføre EU-stop for fossilbiler i 2030

På onsdag fremlægger EU-Kommissionen sit bud på en langsigtet klimastrategi for EU's medlemslande.

Den skal efterfølgende forhandles landene imellem, og til den tid vil energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) have et konkret forslag med i tasken.

- Vi vil arbejde for, at der sker en udfasning af benzin- og dieselbiler over tid, og at der samtidig indføres et stop for salg af nye modeller fra og med 2030.

- Jeg vil prøve at samle ligesindede EU-lande om den målsætning, som vi forhåbentlig kan få opbakning til. Det er vigtigt, at vi sætter overliggeren højt, siger ministeren.

Han erkender, at det bliver en vanskelig opgave at overbevise blandt andet Tyskland om en grøn, europæisk bilrevolution.

- Jeg ved godt, at det ikke bliver nemt. Vi har vidt forskellige udgangspunkter, og der er store interesser på spil - ikke mindst for de bilproducerende lande.

- Men jeg tror også, at de har en interesse i, at der bliver stillet skrappe krav, så de europæiske bilproducenter kan gå forrest på det her område og på den måde få et konkurrenceforspring i forhold til andre lande, siger han.

Målsætningen om et stop for salg af benzin- og dieselbiler i 2030 er kopieret fra regeringens klimaudspil, der blev lanceret tidligere på efteråret.

Her fremlagde regeringen en ambitiøs målsætning om, at der i 2030 skal køre én million grønne biler rundt på de danske veje.

En målsætning, der er blevet kritiseret for at være urealistisk.

- Det vil da klart gøre det lettere at opfylde målsætningen, hvis vi får EU-kravet igennem, for så slipper vi for at diskutere, hvem der skal tage det første skridt.

- Men jeg er ikke i tvivl om, at det er den vej, det går. Og hvis ikke vi får EU med nu, så må vi se, hvad vi ellers kan gøre. Målsætningen vil være den samme, siger Lilleholt.

Danmarks EU-kommissær, Margrethe Vestager, afslørede mandag under sin månedlige briefing i København en lille flig af kommissionens udspil uden dog at gå i detaljer om transportområdet.

- Det, vi lægger frem, er en klar forpligtigelse i forhold til at være CO2-neutrale i 2050. Den bygger på de mål, der er vedtaget for 2030, men uden at ændre dem, lød det fra kommissæren.

Hun understreger, at der er brug for yderligere handling, hvis de langsigtede mål skal nås.

- Vi når kun cirka 60 procent af den krævede reduktion, hvis vi ikke gør mere, siger hun.