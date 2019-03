Danmark siger nej til særskilte FN-resolutioner om Israel

Israel skal behandles på lige fod med andre lande. Men det sker ikke i øjeblikket i FN's Menneskerettighedsråd (UNHRC), hvor landet er i særligt fokus.

Det siger udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) efter et møde om Israel i Det Udenrigspolitiske Nævn i Folketinget.

Danmark kommer derfor til at stemme nej til samtlige resolutioner, der handler om situationen i Israel og i de besatte områder, ved den igangværende samling i FN's Menneskerettighedsråd.

- Jeg har fra dag ét af Danmarks medlemskab af Menneskerettighedsrådet gjort det klart, at det er helt uacceptabelt, når Israel som det eneste land i verden er mål for et selvstændigt dagsordenspunkt på rådets dagsorden.

- Derfor har jeg besluttet, at Danmark i morgen (fredag, red.) af princip stemmer nej til samtlige resolutioner under rådets dagsordenspunkt 7, siger Anders Samuelsen i en pressemeddelelse.

Danmark blev i oktober sidste år valgt ind i FN's Menneskerettighedsråd for perioden 2019-2021.

Menneskerettighedsrådets dagsordenspunkt 7 indeholder i år fire resolutioner, herunder tre om de besatte palæstinensiske områder og en om det besatte Golan.

Beslutningen om at sige nej til resolutionerne skal ikke ses som en ændring i Danmarks mellemøstpolitik, men udelukkende som et opgør med forskelsbehandlingen af Israel i FN's Menneskerettighedsråd.

- Det handler om at trække en streg i sandet. Man skal selvfølgelig kunne kritisere Israel, men det skal gøres på lige fod med alle andre lande.

- Vi vil ikke understøtte en fortsættelse af den uretfærdige forskelsbehandling. Derfor går Danmark nu foran. Jeg håber, at andre vil følge efter, siger Anders Samuelsen.