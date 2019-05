Danmark henter anseeligt beløb i forlig om udbytteskat

Skattestyrelsen har indgået et forlig til et "anseligt beløb" i sagen om snyd med dansk udbytteskat, hvor staten mener at have mistet 12,7 milliarder kroner.

Det oplyser Skatteministeriet i en pressemeddelelse.

Det er ikke defineret, hvad "anseligt beløb" dækker over.

Skattestyrelsen vil ikke uddybe, hvor mange penge der er tale om, men skatteminister Karsten Lauritzen (V) vil onsdag klokken 15.00 orientere om sagen på et pressemøde.

I oktober indgik ministeriet forlig med to udenlandske fonde til ti millioner kroner.

Det danske skattevæsen er blevet snydt ved, at udenlandske virksomheder gennem en årrække fik udbetalt refusion for skat på udbytter fra danske aktier.

Det skete i periode 2012-2015. Fidusen var ifølge Skattestyrelsen ulovlig, og derfor er der anlagt retssager mod 470 selskaber og personer.

Skatteministeren håber at kunne få omkring seks milliarder kroner retur. Beløbet er dog forbundet med usikkerhed.

Det ventes desuden at ville koste omtrent to milliarder kroner i advokatregninger at få pengene hjem.

I øjeblikket er en kommission ved at undersøge, hvordan det kunne lade sig gøre at få udbetalt milliarderne.

Det er blandt andet kommet frem, af det daværende Skat blev advaret mange gange om problemer på området, og at kontrollen med udbetalingerne var begrænset.