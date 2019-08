Danmark får hug for at svigte børn i syriske lejre

Organisationer langer ud efter Danmark for ikke at hente børn ud af Syrien. Hede har forværret forholdene.

Situationen for de mindst 12 danske statsborgere, der sidder i al-Hol-lejren i det nordøstlige Syrien, er nu så alvorlig, at den danske regering er nødt til at reagere.

Sådan lyder meldingen fra flere humanitære organisationer efter en sommer, hvor temperaturer over 40 varmegrader har forværret den humanitære situation i den støvede lejr markant.

En af organisationerne er Red Barnet, der så sent som i sidste uge var på inspektionstur i lejren.

Og forholdene levner ifølge Red Barnets talsperson for Syrien, Amjad Yamin, ingen tvivl om, hvad Danmark bør gøre.

- I bør tage jeres statsborgere hjem nu. Helt afgjort.

- Hvis der er kvinder, der har begået forbrydelser, skal de selvfølgelig retsforfølges og straffes i hjemlandet.

- Men det er umenneskeligt bare at lade børnene sidde under de her forhold, siger han på telefonen fra Jordans hovedstad, Amman.

Han fortæller videre, at mange børn i al-Hol er forældreløse og må forlade sig på hjælp fra andre kvinder eller ældre søskende.

- Vi mødte blandt andet en 17-årig pige, der tager sig af sine fem yngre søskende, der alle er under 12 år.

- Altså børn, der tager sig af børn, siger Amjad Yamin.

Også Human Rights Watch (HRW) har besøgt al-Hol tre gange hen over sommeren.

Her fandt menneskerettighedsorganisationen uhumske forhold, hvor latrinerne flød over, og lejrens beboere var nødsaget til at drikke vand fra tanke, der var fyldt med orme.

Forholdene får Letta Taylor, der er seniorresearcher i HRW, til at lange ud efter Danmark og andre lande, der nøler.

- Udenlandske kvinder og børn er på ubestemt tid fanget i et støvhelvede i det nordøstlige Syrien, mens deres hjemlande ser den anden vej.

- Regeringer burde gøre, hvad de kan for at beskytte deres statsborgere, ikke efterlade dem til sygdom og død i en fremmed ørken, siger hun i en pressemeddelelse.

Den danske regering har lagt sig på en kurs, hvor den officielle melding er, at forældrene selv er ansvarlige for den situation, deres børn er havnet i.

Og hvor hensynet til Danmarks sikkerhed i hver enkelt sag skal vejes op mod hensynet til de danske kvinder og børn, der har levet under Islamisk Stat.

Det ændrer den nye kritik ikke ved, og det falder Enhedslistens rets- og udlændingeordfører, Rosa Lund, for brystet.

- Jeg synes, at det er fuldstændig langt ude, og jeg synes ikke, at vi kan være det bekendt.

- Det burde være klart for enhver, at en IS-fangelejr ikke er et sted for børn, og derfor burde vi følge fransk eksempel og hente dem hjem.

Også regeringens to øvrige støttepartier, SF og De Radikale, har talt for at hente de danske børn hjem fra de kurdisk-kontrollerede lejre i Syrien.