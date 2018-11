Danish Crown: Venstres kritik er skudt forbi

Danish Crown melder hus forbi over for kritikken fra Venstre. Global indkøbsdirektør Lars Feldskou mener, det er politikernes ansvar at ændre reglerne, hvis de mener, der er et problem.

Hvorfor har I ikke bare fyret Kurt Beier Transport?

- Vi har jo taget en meget klar holdning til arbejdsforhold. Vi kunne enten vende os og gå eller gøre noget ved problemerne. Og vi valgte altså det sidste, fortæller Lars Feldskou.

Men I har ikke stillet krav om højere løn?

- Det er jo et europæisk problem, det er jo ikke et isoleret Danish Crown problem, og det bør tages op politisk på europæisk niveau. Det er rimelig skudt forbi, hvis jeg skal være helt ærlig.

Synes du, en lønning på 15 kroner i timen er rimelig?

- Jeg synes, det er rimeligt, at chaufførerne får forelagt en kontrakt med meget klar transparens omkring, hvad det er, de skriver under på, og hvad det er, de bliver betalt. Og så er det jo op til den enkelte at gøre op med sig selv, om de vil arbejde for det. Og vi forholder os til, at vores leverandører overholder den lovgivning, der gælder i de lande, de kører ud fra.

Har I som kunder ikke et ansvar for at gå foran og sikre en højere løn?

- Hvis alle chauffører, der kører med varer fra Danish Crown i Europa, skulle have dansk løn, ville det koste en mellemstor leverandør (svinebonde, red.), der leverer omkring 10.000 grise om året, mellem 250.000 og 350.000 kroner årligt. Det kan vi jo ikke bære. Vi kan jo ikke konkurrere i et åbent marked, hvis vi som de eneste bliver pålagt sådan en udgift.

Men I har et overskud på 1,4 milliarder kroner, så der er noget at tage af?

- Jeg ser stadig ikke det her som et Danish Crown-problem alene, men som noget, der skal løses politisk.

Hvad tænker du om, at Venstre placerer en stor del af ansvaret på jer?

- Jeg tænker, det er den nemme løsning. Det er et fint balkon-statement, men det er bare ikke forankret i den virkelige verden. Hvis der bliver lavet noget generel lovgivning på europæisk plan, retter vi selvfølgelig ind efter det, og det lever vi med, og det gør vores ejere også.

Hvorfor så ikke gå forrest?

- Fordi det ikke giver nogen mening for os at gå forrest alene og tage kampen alene. Det er et brancheproblem, det handler ikke bare om Danish Crown eller landbruget, det gælder transport af alle mulige varer.

Er du skuffet over, at det her kommer fra Venstre, der traditionelt set har et nært forhold til landbruget?

- Jeg er for gammel til at være skuffet. Men det undrer mig da, slutter Lars Feldskou.