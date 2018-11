Danefæ tilhører datter af jysk oprørshelt fra 1300-tallet

De dukker op som aldrig før af den danske muldjord, men det er sjældent, at vi ved, hvem de har tilhørt. Men de gamle genstande - såkaldte danefæ - kan fortælle mangt og meget om den danske kulturhistorie.

Forleden dukkede endnu en genstand op, da amatørarkæologen Lasse Rahbek Ottesen fandt en seglstampe på en mark nær Hodde ved Varde.

Seglstampen har tilhørt kvinden Elisabeth Buggesdatter, der levede i en skelsættende tid i Danmark i 1300-tallet.

Det skriver Nationalmuseet i en pressemeddelelse.

- Jeg sad i ti minutter og nød synet af den, inden jeg sendte et billede til det lokale museum, fortæller amatørarkæologen om fundet.

Danefæ tilhører staten, og derfor skal ethvert fund indleveres til det lokale museum, som derfra står for overleveringen til Nationalmuseet.

Lasse Rahbek Ottesen kontaktede derfor Lars Christian Bentsen, museumsinspektør fra Arkæologi Vestjylland, og han var ligeledes meget begejstret for fundet.

- Det var meget bevaret og spændende, for normalt bliver seglstamper ødelagt, når ejeren dør, siger Lars Bentsen.

Uden videre viden om, hvem seglstampen har tilhørt, blev den indleveret til Nationalmuseet, hvor der dukkede endnu en overraskelse op.

Museumsinspektør Marie Laursen kunne nemlig se, at seglet havde tilhørt en kvinde. Og en yderligere undersøgelse af seglstampen kunne afsløre indskriften "Elsebe Buggis Dotter" til stor glæde for Marie Laursen.

- Det er enestående at have mulighed for at knytte denne helt personlige genstand til en person, som vi kender fra historiske kilder.

- At ejeren var en kvinde, som var blandt de øverste i 1300-tallets samfund, gør kun fundet endnu mere spektakulært, fortæller Marie Laursen.

Elisabeth Buggesdatter var nemlig ikke hvem som helst.

Hun var datter af en af datidens helt store mænd - nemlig Niels Bugge.

Han var en jysk stormand og en landets rigeste på daværende tidspunkt. Det menes, at Niels Bugge var en af nøglepersonerne i de jyske adelsoprør mod den danske konge Valdemar Atterdag.

Ifølge Marie Laursen er Elisabeth Buggesdatter en af de få kvinder, der træder frem i de skriftlige kilder.

Hun dukker op i kilderne, da hun har udtalt sig på tinge, som var en folkeforsamling. Her blev der udøvet dømmende og lovgivende magt i middelalderen, som for det meste blev ført an af mænd.

Det er endnu uvist, hvordan seglstampen er endt på marken, da der ikke er nogen direkte kobling mellem Elisabeth og området i Hodde.