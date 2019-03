På tegningen af de tiltalte og deres forsvarere på deres pladser i retten, har vi valgt at sløre deres ansigter, så de ikke kan genkendes, da stadig kun er tiltalte og ikke dømt i sagen. MJ (offer og tiltalt) kammerat og vidne er også sigtet i forbindelse med et forhold i retssagen. Det drejer sig om forhold 1, hvor MJ - i selskab med andre - angiveligt skal have tildelt flere slag til to af de tiltalte på grund af narkogæld. Tegning: Julie Gry Sviestrup

Vidnerne blev hørt på dag fire af Kølstrup-retssagen med 15 tiltalte. To af vidnerne kunne berette om et kaos af råb, skrig og softgun-lignende lyd under overfaldet 1. oktober 2017.

- Jeg pissede i bukserne og alt muligt. Jeg kan ikke svare på, om jeg har fået flere slag. Det var meldingen fra et af mandagens centrale vidner i Kølstrup-retssagen med 15 tiltalte, efter han havde taget plads i vidneskranken med beskeden: "nu er kronvidnet her." Kronvidne var han dog ikke helt. Men han havde været til stede under overfaldet på sin gode ven - MJ - den 1. oktober 2017 ved Kølstrup. Han var den anden passager i bilen, hvor offeret også befandt sig i. De to mænd skulle have været en tur på den lokale tankstation for at hente burgere og milkshake. Men aftenen forvandlede sig på et splitsekund til et inferno af vold, råb og skrig. MJ sad med vidnet i MJ's bil, da der kom flere biler og parkerede rundt om. Sådan lød beretningen fra vidneskranken, der havde de fleste af de tiltaltes øjne rettet mod sig. - Jeg gik ud for at se, hvem det var. Og så fik jeg et slag, så jeg gik i jorden. Jeg hørte på et tidspunkt MJ råbe "nej, nej, nej". Et overfald, han havde svært ved at huske detaljerne fra. Dog kunne han også berette om lyden af softgun-lignende skud.

Forhøjet straf, konfiskation og eventuel udvisning Fyens Stiftstidende har valgt at skrive initialerne på de tiltalte for forståelsens skyld.



14 af de 15 mænd er tiltalt for legemsangreb af særlig farlig, rå og brutal karakter.



Offeret er ganske udsædvanligt også tiltalt i sagen - for vold og trusler med en pumpgun.



13 ud af de 15 tiltalte nægter sig skyldige.



For syv af mændene er der nedlagt påstand om, at deres straf skal udmåles efter straffelovens §247 stk.1, der giver mulighed for at lægge det halve af straffen oveni som følge af lignende kriminalitet begået tidligere.



Der er nedlagt påstand om konfiskation af to golfkøller og udvisning for tre af mændene.



Anklagemyndigheden går efter at kunne forhøje straffen med det halve, fordi der er tale om skydevåben i det offentlige rum.



Flere af de tiltalte sidder varetægtsfængslet i sagen, og det skal fratrækkes det antal dage, de skal sidde i fængsel, hvis de bliver dømt.



De tiltalte tæller både danskere og danskere med udenlandsk baggrund, og nogle af dem har været, eller er stadig medlem af bandegrupperingen Gremium.

25-årig blev skudt og banket Sagen, de 15 mænd står tiltalt for, går tilbage til søndag aften den 1. oktober 2017 omkring klokken 21.35. Her skal vidner have set tre personbiler komme kørende i kortege. Angiveligt for at overfalde en 25-årig mand fra lokalområdet. Den 25-årige mand er sammen med en jævnaldrende ved at stige ind i en bil i Kølstrup syd for Kerteminde, da de tre biler pludselig dukker op med et tæskehold. Den ene kommer væk. Den anden - den 25-årige - ender med først at blive banket med en kølle. Og efter det bliver han tildelt flere spark, banket med baseballbat og golfkøller og skudt på kroppen, i skridtet og på benene. På trods af det brutale overfald overlever han. Våbnet, der angiveligt blev brugt til at skyde MJ med, er ikke blevet fundet. Den 25-årige mand skal herefter på parkeringspladsen ved Ullerslev Kultur- og Idrætscenter den 4. oktober 2017 sammen med en anden person have truet en tredje person med en pumpgun til at fortælle, hvem der havde været en del af episoden 1. oktober.

- Lød nærmest som softgun Fjerdedagen stod i vidnernes tegn. Og det var ikke sidste gang, MJ så et velkendt ansigt i retten. Vidne nummer seks var nemlig kammeratens mor. Overfaldet 1. oktober 2017 fandt sted foran hendes hus, mens hun var hjemme og så tv. Det var hende, der ringede 112, og som tog sig af det blødende offer, der var blevet skudt flere gange - i benene, maven og skridtet. - Jeg løb ned til MJ for enden af trappen til huset. Jeg kunne ikke rigtig få kontakt til ham. Han var hysterisk, så jeg gav ham et par på hovedet for at få ham til at falde til ro. Han blødte, så jeg rev bukserne af ham og kunne se, at han havde huller i benene, sagde hun. Men at han var blevet skudt, havde hun ikke troet. Hun havde dog hørt nogle "plaf, plaf"-lyde, som hun betegnede det, og det blev fulgt af lidt smågøen fra hendes hunde. - Det lød nærmest som softgun. Det var egentlig den tanke, jeg fik, forklarede hun og fortalte, at hun herefter havde hørt MJ skrige og var løbet ud for at hjælpe ham. En hjælp, der betød at få båret MJ ind på sofaen og stoppe blødninger med viskestykker, mens hendes søn "rendte forvirret rundt". Under morens forklaring hvilede MJ sin hage på sine knyttede hænder og havde blikket rettet mod hende - næsten uden at vige på noget tidspunkt.

Narko, grupperinger og et kronvidne I retten mandag var også vidner, der bekræftede kendskab til - og tilstedeværelse under episoden på Kerteminde Strand den 19. september, hvor MJ angiveligt skulle have tildelt et par af de andre tiltalte slag - angiveligt på grund af narkogæld. Ligeledes bekræftede et andet vidne også episoden i Ullerlslev den 4. oktober, hvor MJ angiveligt havde truet en af de andre tiltalte - SC - med en pumpgun til at fortælle, hvem der stod bag overfaldet på ham. Dog uden at bekræfte, at han skulle have truet. De første tre dage har dannet et indtryk af, at der har været narkogæld har været en del af årsagen til det brutale overfald, ligesom der har været forudgående voldelige episoder mellem de tiltalte og grupperinger. Det er også kommet frem, at en af de 15 tiltalte - det "rigtige" kronvidne - har "stukket" de andre ved at hjælpe politiet med opklaring - blandt ved at identificere flere af de tiltalte.