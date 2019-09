DSB's billetsystemer virker igen efter digitalt angreb

DSB's billetsalg fungerer mandag morgen normalt, efter at der søndag var knas med flere digitale systemer.

Det oplyser pressevagten hos DSB.

Problemerne, der ramte digitale salgskanaler såvel som billetautomater og betjente salgssteder, blev løst ved midnatstid natten til mandag.

Det var angiveligt et såkaldt DDoS-angreb, som var årsag til problemerne.

DDoS står for Distributed Denial of Service og går ud på at overbelaste en server i så voldsom en grad, at den lukker ned.

Det er uvist, hvad eller hvem der har udløst angrebet.

Ifølge pressevagten er der dog ingen tvivl om, at problemerne skyldes et udefrakommende angreb.

Det er i øvrigt ikke første gang, at DSB oplever sådanne angreb, tilføjes det.

Det var søndag middag, at DSB fik melding om, at der var problemer ved køb af billet på dsb.dk, i DSB's app, i billetautomater og hos betjente salgssteder.

Rejsekortets ind- og udtjekningsstandere var ikke påvirket af angrebet.