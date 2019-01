DSB melder om seks dræbte i togulykke på Storebælt

Seks mennesker har mistet livet i en togulykke på Storebæltsbroen onsdag morgen.

Alle de dræbte var passagerer. Det oplyser DSB i en pressemeddelelse.

Et lyntog på vej fra Fyn til Sjælland blev ramt af dele fra et godstog, som kørte i den modsatte retning.

Det fik lyntoget til at bremse hårdt op.

Der var 131 passagerer og tre medarbejdere om bord på toget, da ulykken skete. I første omgang var meldingen, at 160 DSB-kunder var i toget.

- DSB bekræfter, at alle tre medarbejdere i toget er okay, lyder det i en pressemeddelelse klokken 10.15.

Det er uvist, hvor mange mennesker der er blevet kvæstet i ulykken.

De personer, som ikke er kommet til skade, er onsdag formiddag ved at blive evakueret og kørt til Nyborg Idrætscenter.

Her er krisepsykologer klar til at tale med dem.

Både DSB og politiet opfordrer personer, der var om bord i toget, til at ringe eller skrive til deres pårørende for at fortælle, at de er okay.

Hos Falck Helpcare har DSB også oprettet et særligt nummer til krisehjælp. Her kan kunder og pårørende ringe for at få hjælp. Nummeret er 70 11 51 55.