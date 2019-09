DMI punkterer drømmen om dansk sensommer for nu

Det nuværende efterårsvejr har hurtigt fået danskere til at glemme de hede sommerdage med over 30 grader.

Ugens triste vejr vil fortsætte fredag og i den kommende weekend, der vil blive præget af byger, blæst, lidt sol og 15-18 grader.

Det siger Anja Bodholdt, der er meteorolog hos Danmarks Meteorologiske Institut, DMI.

- Både fredag, lørdag og søndag vil det blive blæsende og med både byger og sol, siger Anja Bodholdt.

Kun i Nord- og Vestjylland vil det være klaret op, når danskerne skal på arbejde fredag morgen.

På Sjælland og Bornholm vil der være stedvis regn i morgentimerne. I løbet af dagen vil det klare op over hele landet, og i de nordlige og vestlige dele af landet kan der komme nogen sol.

Det efterårsagtige vejr vil forsætte lørdag med en let til frisk vind fra vestlige retninger. Ved Vestkysten kan der blive hård vind.

Modsat fredag vil Nordjylland blive ramt af byger lørdag, dog kun med få millimeters regn. I resten af landet kan der komme nogle perioder med sol.

Temperaturerne vil ligesom fredag ligge på højst 18 grader.

Efterårsvejret tager til søndag, hvor en front med regn vil trække ned over landet fra nordvest i løbet af dagen.

- Nordjylland vil blive ramt i morgentimerne, mens fronten med et til to millimeter nedbør i løbet af formiddagen trækker sig ned over resten af landet, siger Anja Bodholdt.

Vinden vil også tage til og blive jævn til hård. I Nordjylland kan det blive kuling, og der kan komme kraftige vindstød.

Det klassiske efterårsvejr skyldes et lavtryk, der lige nu ligger over Nordsøen og trækker ned over Danmark, siger Anja Bodholdt.

Søndag vil et nyt lavtryk passere Island og sende en koldfront ned mod Danmark.

Derfor vil næste uge også være køligere, siger Anja Bodholdt, der for nu punkterer håbet om en dansk sensommer.