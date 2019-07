DMI forudser en typisk dansk sommerweekend med museumsvejr

Fredag og søndag vil der være perioder med sol, men lørdag får vi et gedigent regnvejr, fortæller meteorolog.

Der står masser af skyer og regn og en smule sol på programmet i weekenden.

Det fortæller vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) Mette Wagner tidligt fredag morgen.

- Mod øst er det her til morgen mest tørt. Der er en del skyer, men de er så højt oppe, at der godt kan være lidt sløret sol her i morgentimerne, siger hun.

Mod vest ligger der til gengæld en svækket front med regn og byger inde over det jyske. Fronten bevæger sig langsomt mod øst.

- Men fronten opløses, så der kan sagtens komme nogle huller i skydækket og dermed lidt sol, siger Mette Wagner.

I løbet af fredagen kommer der opklaring i Jylland, hvilket ifølge DMI's prognoser giver mulighed for nogen eller en del sol.

- Der kan også godt komme en lokal tordenbyge. Sandsynligheden for det er størst i nordøst. Bornholmerne slipper dog, siger meteorologen.

Ifølge DMI nåede dagtemperaturen torsdag op på 25,9 grader et sted på Sjælland.

- Så det helt store spørgsmål er selvfølgelig, om vi også når op på 25 grader i dag, siger Mette Wagner fredag morgen.

- Svaret er måske. I dag får vi mellem 20 og 25 grader. Hvis vi når de 25 grader, ser det ud til, at det igen bliver sjællænderne, der får æren, siger hun.

Natten til lørdag kommer der en ny front forbi Jylland.

- Det betyder, at vi får et gedigent regnvejr forbi med skyer og regn til hele landet lørdag. Men igen slipper bornholmerne. Regnvejret når først frem til dem natten til søndag, siger meteorologen.

Dagtemperaturerne lørdag vil fortsat ligge på mellem 20 og 25 grader. De 25 grader vil dog være "meget lokalt" og i de sydlige egne, hvis det sker, fortæller Mette Wagner.

- Lørdag tyder på museumsvejr, siger hun.

Søndag får vi det, som på meteorologsprog kaldes "bagsidevejr", hvilket vil sige en del byger.

- Der kommer en del byger først på dagen og først på eftermiddagen, hvorefter det bliver mere stabilt og holder forholdsvis tørt, siger Mette Wagner.

Dagtemperaturerne søndag vil ligge på mellem 18 og 23 grader.