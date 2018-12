DMI advarer om stormflod nytårsdag ved flere fjorde

Der kan om aftenen nytårsdag og onsdag komme stormflod ved Roskilde Fjord og Odense Fjord.

Sådan lyder varslet fra Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), der advarer om forhøjede vandstande på mere end 125 centimeter, der er grænsen for, hvornår man normalt varsler om stormflod.

Varslet gælder Nordfyns kyst, Nordsjællands Kyst, Sydlige Lillebælt, Sydfynske Øhav, Lolland-Falsters sydkyst, Smålandsfarvandet og Østlige Storebælt.

Om aftenen nytårsdag frem til om formiddagen 2. januar ventes en forhøjet vandstand på omkring 120-140 centimeter i Roskilde Fjord og Isefjord.

Ved Odense Fjord ventes en forhøjet vandstand på omkring 130-160 centimeter frem til 2. januar klokken 14.

Det er et kraftlig blæsevejr, som gør, at der kan komme oversvømmelser, forklarer vagthavende meteorolog Klaus Larsen. I første omgang kommer der en kraftig blæst fra vest.

- Det presser en masse vand ind i Skagerrak og den nordlige del af Kattegat.

- I løbet af den 1. januar trækker lavtrykket langt østover, og vi får vinden ned i nord. Så bliver alt det her vand presset ned mod Sjælland og Fyn og smålandsfarvandet syd for Fyn og Lillebælt, siger han.

DMI advarer om, at stormfloden ved Nordfyns kyst kan føre til lokale kystnære oversvømmelser, der kan gøre betydelig skade på klitter, diger, havne og bygninger.

Derfor frarådes man at rejse til eller opholde sig i de truede kystområder.

Ved Nordsjællands Kyst ventes det at blive mindre slemt. Men der kan komme lokale kystnære oversvømmelser, og DMI råder, at man her er forsigtig, når man kører i bil eller færdes i kystområder.

I Østsjællands Beredskab holder de øje med situationen, fortæller beredskabsdirektør Lars Robetje.

- I Jyllinge Nordmark har vi beredskabsplaner klar, hvis vandet stiger. Jyllinge-området har forberedt sig på det her, som gør, at de kan tåle en væsentlig større vandstigning end normalt.

- Så er der nogle steder, hvor der er nogle huller. Der er vi ude for at se, hvad det er for nogle foranstaltninger, vi skal gøre, siger han.