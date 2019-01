DMI advarer mod voldsom vind langs den jyske vestkyst

Kraftig blæst er typisk for årstid og kan vare en uge endnu. Også resten af landet får vind i håret.

Der kommer godt gang i blæsten i løbet af søndag og natten til mandag.

De kraftige vinde skyldes et lavtryk, der er på vej ned over Sydsverige, fortæller vagthavende ved DMI Steen Rasmussen.

- Ved den jyske vestkyst forventer vi helt op til stormende kuling med vindstød af stormstyrke. Det er primært her, det rammer, men andre steder får også kraftige vindstød ud på aftenen og natten, siger han.

Grene kan knække, og løse tagsten kan falde ned i blæsten, når der er stormende kuling, mens storm kan rive træer op med rode og forvolde betydelige skader på huse.

DMI har varslet om de voldsomme vinde langs den jyske vestkyst fra Tønder Kommune i syd til Jammerbugt Kommune i nord. Varslingen er gældende fra klokken 19 søndag aften indtil klokken 13 mandag.

Der er tale om en kategori 1-varsling, hvor der foruden skader på grene og tagsten også er en risiko for, at broer må lukkes.

Selv om der er udsigt til heftigt vind, er det ikke noget, som bekymrer Lars Kjeldsen, havneassistent ved Thyborøn Havn, som ikke gør noget for at forberede sig på den friske vind.

- Næ, jeg kan jo ikke gøre noget ved det. Det er vi så vant til efterhånden. Vi har lige haft storm i både sidste uge og forrige uge, så det er ikke noget nyt.

- Der er ikke rigtig nogen efterfølger her, men inde i fjorden kan de få problemer, hvis der er forhøjet vandstand, som kommer over kajkanten og ind i huse, siger Lars Kjeldsen.

Ifølge DMI fører blæsten ikke til, at folk bør tage særlige forbehold. Dog bør man afholde sig fra at gå rundt i det friske vejr med løse genstande.

- Det er altså normalt for årstiden, at når varme og kulde slås, så dannes de kraftige lavtryk, siger Steen Rasmussen.

- Vi skal forberede os på, at vi stadig er på grænsen mellem kulde og varme, så den næste uges tid vil vejret være meget ustadigt, siger han.

Det eneste unormale for perioden er forhøjede vandstande, som DMI forventer vil ramme langs Nordsjællands kyst for tredje gang i det nye år.

Her forventes en vandstand på mellem 1,1-1,45 meter over normal vandstand ved Isefjord og Roskilde Fjord, og borgere frarådes at opholde sig i de udsatte kystområder i den pågældende periode.

DMI har i den forbindelse udsendt en såkaldt kategori 2-varsling om farligt vejr, der er gældende fra mandag middag til tidligt tirsdag.