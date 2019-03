DI: Forslag om cybersikkerhed er bedre men ikke perfekt

Der er både gode og mindre gode takter i lovforslag om at forhindre digitale angreb, mener Dansk Industri.

Det er godt, at politikerne har lyttet.

Det mener Dansk Industri (DI) og Dansk Energi, efter at VLAK-regeringen og partierne bag forsvarsforliget mandag indgik en aftale om det lovforslag, der er på vej om Center for Cybersikkerhed (CFCS).

Forslaget udvider centrets beføjelser. Målet er at forhindre digitale angreb på vigtige offentlige institutioner og private virksomheder.

Bestemte virksomheder kan fremover blive tvunget til at tilslutte sig den såkaldte netsikkerhedstjeneste.

Tjenesten overvåger virksomhedens internettrafik og giver besked i tilfælde af uregelmæssigheder i form af angreb udefra. Der er dog løsnet lidt op for nogle af forslagets oprindelige elementer.

- Vi er glade for, at politikerne har lyttet til vores bekymringer.

- Derfor er det positivt, at der nu er indbygget mindre tvungen overvågning af virksomhederne i forhold til det oprindelige forslag, siger direktør Lars Frelle-Petersen fra arbejdsgiverorganisationen Dansk Industri.

- Men vi havde helst undgået, at virksomhederne kan tvinges til at give adgang til deres data. Det er desværre ikke sket.

- Hvis der er brug for at få adgang til en virksomheds netværkstrafik, bør det ske frivilligt eller med retskendelse, som jo ellers er normal praksis, når politi og andre myndigheder skal have adgang til erhverv eller private boliger, siger DI-direktøren.

Hos Dansk Energi, der er erhvervs- og interesseorganisation for energiselskaber i Danmark, mener man, at lovforslaget nu tager mere hensyn til forbrugernes sikkerhed.

- Vi har været meget bekymrede undervejs i processen for, om forbrugernes data var tilstrækkeligt beskyttede. Det ser ud til, at CFCS har lyttet til bekymringerne, siger Jørgen S. Christensen, forsknings- og teknologidirektør i Dansk Energi.

- For energisektoren er det alfa og omega, at forbrugernes data er beskyttede og private.

- De må ikke bruges til at kontrollere enkelte forbrugere - om de bor på en given adresse, eller om deres elforbrug indikerer, at der bor flere på adressen, end der er tilmeldt folkeregistret.

- Den forbrugerbeskyttelse ser ud til at være præciseret i det ændrede lovforslag, og vi er glade for, at vi er blevet lyttet til, siger han.