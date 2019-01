DI: Danmark skal have større eksport til Indien

Danske virksomheder har gode forudsætninger for at komme ind på det store indiske marked. De forbedrede diplomatiske relationer mellem Danmark og Indien gør kun mulighederne endnu større.

Det mener Dansk Industri (DI), der repræsenterer cirka 11.000 virksomheder.

- Vi ser et stort potentiale. Ikke kun på grund af det forbedrede forhold, men også på grund af de ambitioner, Indien har, om ikke bare at skabe vækst på enhver betingelse, men en ren og ordentlig vækst.

- Det har vi været igennem i Danmark. Vi har alt, hvad de skal bruge for at opnå målet om mere vedvarende energi og en bæredygtig vandforsyning, som kan sikre, at alle får rent drikkevand.

- Danmark er en oplagt samarbejdspartner, og de danske virksomheder har det, der skal til. Mange af dem er allerede etableret lokalt i Indien, siger Jens Holst-Nielsen, der er markedschef i DI.

Han er i øjeblikket sammen med 21 danske virksomheder med på en stor erhvervskonference i Indien, som med sine over 1,3 milliarder indbyggere er verdens næstmest folkerige land efter Kina.

Den danske delegation har haft selskab af statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), som fredag mødtes med Indiens premierminister, Narendra Modi.

Forholdet mellem Danmark og Indien har ellers længe været anstrengt på grund af den danske våbensmugler Niels Holck.

I 1995 medvirkede Holck til at nedkaste våben til oprørere i den indiske delstat Vestbengalen. Derefter flygtede han til Danmark.

Indien har længe ønsket at få Niels Holck udleveret til retsforfølgelse, men det har Østre Landsret afvist.

Lars Løkke Rasmussen sagde fredag, at Danmark og Indien vil "rykke samarbejdet et niveau op, så vi forbereder et egentligt strategisk partnerskab, som det Danmark allerede har i dag med Korea og Kina".

Den danske vare- og tjenesteeksport til Indien lød i 2017 på 10,75 milliarder kroner.

Potentialet er til mere, påpeger Jens Holst-Nielsen, som ikke ønsker at sætte et konkret beløb på.

- Men der er et meget stort potentiale, og vi burde allerede nu ligge en del højere.

- Det skyldes ikke kun, at vi har haft den sag (Niels Holck-sagen, red.). Det er et vanskeligt marked, og det kræver langsigtet arbejde at få de store ordrer, siger han.

Ifølge DI-markedschefen blev der fredag på konferencen i Indien underskrevet fem kommercielle aftaler mellem danske virksomheder og indiske kunder.

- Ud over det rent kommercielle er der også symbolet i, at de diplomatiske relationer er forbedret med mødet mellem statsministeren og Modi. Det gør, at vi vil se flere besøg på officielt niveau i Danmark.

- Det er også noget af det, der skal til, for at åbne dørene for danske virksomheder til de store projekter inden for forsyninger, infrastruktur og andre områder, siger Jens Holst-Nielsen.