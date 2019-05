DF's ensomme spidskandidat vil trække på vraget ven

Peter Kofod bliver ene om at repræsentere DF i Europa-Parlamentet efter partiets dårlige valgresultat.

Spidskandidat Peter Kofod (DF) får en stejl læringskurve i Europa-Parlamentet.

Det erkender han efter søndagens dårlige valg for DF, hvor partiet blot fik ét mandat. Dermed skal Kofod alene til parlamentet, hvor han er uden erfaring.

Anders Vistisen, DF's nuværende gruppeformand i Bruxelles og nær ven til Kofod, blev ikke genvalgt. Vistisen var nummer to på DF's kandidatliste.

- At vi er i en situation, hvor et så kompetent medlem af EU-Parlamentet ikke bliver genvalgt, det er brandærgerligt, siger Kofod.

Han understreger, at han ikke har fortrudt at være spidskandidat. Kofod blev først i februar udpeget som spidskandidat af DF-toppen. Det skete, selv om Vistisen gerne ville være spidskandidat.

- Det er hele grundforudsætningen, når man er i politik, at man kan vinde valg, og at man kan tabe valg. Det er den risiko, der er, når man laver det, jeg laver, og det som Anders laver, siger Kofod.

DF fik fire mandater ved det forrige valg i 2014 og blev dermed Danmarks største parti i Europa-Parlamentet.

Meningsmålinger havde længe peget på et skidt 2019-resultat for DF. Men partiet havde regnet med to mandater, så makkerparret Kofod/Vistisen kunne rejse til Bruxelles sammen.

En skuffet Vistisen udtrykte på valgaftenen søndag i nederlagets stund, at han nu måtte finde sig et rigtigt job.

Kunne det eksempelvis være som rådgiver for den uerfarne Kofod i Bruxelles? Til det siger Kofod:

- Jeg håber, at han rådgiver mig på den måde, at vi taler rigtig meget sammen.

- Anders har mange gode synspunkter og holdninger, så jeg håber, at han vil blive ved med at rådgive mig uanset hvad.

- Nu skal vi lige have rystet det her af os. Vi skal også lige have sovet ud nogle dage.

- Jeg kan godt afsløre, at ingen af os har fået megen søvn de seneste uger, og ingen af os har fået set vores koner så meget i løbet af de seneste uger, siger Peter Kofod.